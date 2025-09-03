Giải cứu thanh niên bị 'bắt cóc online', ép tự thoát y, kêu khóc giả bị đánh đập

(VTC News) -

Công an phường Từ Liêm, Hà Nội vừa giải cứu thành công một trường hợp “bắt cóc online”, bị các đối tượng khống chế qua điện thoại, yêu cầu bố mẹ chuyển khoản số tiền 150 triệu đồng.

Khoảng 19h30 ngày 30/8, ông Đ.B.H. (trú tại phố Nguyễn Đồng Chi, phường Từ Liêm) đến công an phường trình báo về việc con trai là anh Đ.P.L. (22 tuổi), sau khi đưa em đi học đã bị bắt cóc. Các đối tượng nhắn tin nói anh L. nợ tiền do thua lỗ chứng khoán, đòi chuyển 150 triệu đồng mới thả người.

Ông H. nhận được hình ảnh con trai mình không mặc quần áo, bị xối nước vào người và nói bị đánh đập, kêu khóc, khẩn thiết bảo bố mẹ chuyển tiền để giải cứu.

Anh L. trình bày tại cơ quan công an.

Nhận thấy thủ đoạn lừa đảo phổ biến gần đây, chỉ huy Công an phường Từ Liêm thông tin cho gia đình về việc con trai không hề bị đánh đập, khống chế, chỉ đang ở một mình và bị các đối tượng lừa đảo khống chế qua điện thoại; đề nghị gia đình phối hợp cùng tìm kiếm anh Đ.P.L., tuyệt đối không chuyển tiền cho các đối tượng.

Ngay trong tối 30/8, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Từ Liêm xác định được anh Đ.P.L. đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn xã Hoài Đức, Hà Nội và rà soát, tìm được anh L. đưa về trụ sở cơ quan công an bàn giao cho gia đình.

Tại cơ quan công an, anh Đ.P.L trình bày, trước đó 1 ngày, anh L nhận một cuộc điện thoại tự nhận là shipper giao hàng, hỏi có phải anh là chủ của một đơn hàng giao đến địa chỉ cụ thể. Anh L. xác nhận, ngay lập tức một tài khoản zalo gọi điện thoại đến, trong đó có hình ảnh một người bị còng tay, một số gói “ma túy” cùng 2 chiếc CCCD của anh L.

Người gọi điện thoại nói anh L dính vào một đường dây lừa đảo. Anh L. phủ nhận, khẳng định không tiếp xúc với ai, chủ yếu ở nhà.

Các đối tượng yêu cầu anh phải chứng minh mình vô tội bằng cách chuyển tiền cho đối tượng. Chúng dụ dỗ anh L. tìm cách chiếm quyền tài khoản điện thoại của bố anh L. nhưng không được.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu anh L. đến một nhà nghỉ, không được nói với bất cứ ai và phải làm theo hướng dẫn.

Các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại, yêu cầu anh phải vào nhà vệ sinh, cởi bỏ quần áo, xối nước vào người, chỉ chụp ảnh, quay clip phần đầu, không cho nhìn thấy mặt, vờ kêu khóc và nói có người đánh đập. Tất cả hình ảnh anh L. tự chụp, quay lại đều được các đối tượng gửi cho bố anh L.

Công an phường Từ Liêm khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online” đang diễn ra gần đây. Đối tượng lừa đảo chủ yếu nhằm vào thanh niên, học sinh - sinh viên, do đó các gia đình phải cảnh báo đến con em mình cảnh giác với thủ đoạn này.