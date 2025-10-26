Giá xăng dầu hôm nay 26/10: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Theo các chuyên gia, đà giảm của giá dầu chủ yếu xuất phát từ áp lực dư cung và triển vọng nhu cầu toàn cầu yếu đi trong bối cảnh kinh tế nhiều khu vực lớn đang chững lại.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC+) sản lượng dầu toàn khối trong tháng 10 dự kiến tăng thêm khoảng 137.000 thùng/ngày, trong khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo thị trường có thể dư thừa 3 - 4 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2026 nếu không có biện pháp điều chỉnh.

Giá dầu hôm nay giảm nhẹ. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, lượng dự trữ dầu thô của Mỹ cũng tăng cao hơn dự đoán, cho thấy nguồn cung trên thị trường đang ở mức dồi dào. Ngoài ra, căng thẳng về thương mại và kinh tế vĩ mô đang làm tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn về nhu cầu dầu.

Về dự báo, Goldman Sachs nhận định rằng giá dầu loại Brent sẽ tiếp tục giảm về mức trung bình khoảng 63 USD/thùng trong năm 2025 và 58 USD/thùng trong năm 2026. Barclays cũng có nhận định tương tự, dự báo giá dầu Brent sẽ vào khoảng 66 USD/thùng trong năm 2025 và 60 USD/thùng vào năm 2026.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 23/10, giá xăng E5 RON92 giảm 176 đồng/lít, không cao hơn 19.050 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 177 đồng/lít, không cao hơn 19.726 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 291 đồng/lít, 18.115 đồng/lít đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Giá dầu diesel giảm 538 đồng/lít, không cao hơn 17.885 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 291 đồng/lít, không cao hơn 18.115 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 273 đồng/kg, không cao hơn 14.098 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã tăng 24 lần, giảm 20 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 21 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.