Giá xăng dầu hôm nay 25/8: Đồng loạt tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Thị trường dầu thế giới tiếp tục đi lên khi tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm mạnh hơn so với dự báo của các nhà phân tích. Cụ thể, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 6 triệu thùng trong tuần trước, lớn hơn đáng kể so với mức giảm 1,8 triệu thùng được các nhà phân tích dự báo, cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu tăng mạnh.

Theo Bloomberg, Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu thô từ Nga nhưng với điều kiện hiệu quả về mặt tài chính. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ có thể nâng thuế nhập khẩu lên tới 50% đối với dầu Nga.

Giá dầu thô hôm nay. (Ảnh minh hoạ).

Đại sứ Ấn Độ tại Nga, ông Vinay Kumar, nhấn mạnh rằng việc nhập khẩu dầu của Ấn Độ phụ thuộc vào lợi ích kinh tế và "Ấn Độ sẽ mua những gì có lợi nhất cho mình".

Trong khi đó, các nhà hoạch định quân sự Mỹ và châu Âu đã trình bày các phương án can thiệp với cố vấn an ninh quốc gia sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ và Nga kể từ khi chiến sự tại Ukraine nổ ra.

Thủ tướng Estonia, ông Kristen Michal, phát biểu tại Tallinn rằng nước này sẵn sàng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine với quy mô lên tới một tiểu đoàn, bên cạnh người đồng cấp Phần Lan.

Theo các nguồn tin của Reuters, Tổng thống Putin đưa ra yêu cầu Ukraine phải từ bỏ toàn bộ vùng Donbas ở phía đông, chấm dứt tham vọng gia nhập NATO và không cho phép quân đội phương Tây hiện diện trên lãnh thổ.

Tổng thống Trump cam kết sẽ bảo vệ Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nhằm kết thúc chiến tranh, trong khi Tổng thống Zelenskiy kiên quyết bác bỏ việc từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào thuộc chủ quyền quốc tế của Ukraine.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 21/8, giá xăng E5 RON92 tăng 110 đồng/lít, không cao hơn 19.464 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 208 đồng/lít, không cao hơn 20.092 đồng/lít.

Ngược lại, giá các loại dầu đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 172 đồng/lít, không cao hơn 17.905 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, không cao hơn 17.814 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 152 đồng/kg, không cao hơn 15.116 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 33 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Cũng tại kỳ điều hành này, giá xăng E10 được điều chỉnh lần thứ ba kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8. Theo đó, từ 15h ngày 21/8, giá bán lẻ xăng E10 là 19.840 đồng/lít (tăng 180 đồng/lít).

Như vậy, giá xăng E10 cao hơn 380 đồng/lít so với xăng E5 và thấp hơn 250 đồng/lít so với xăng khoáng RON95.