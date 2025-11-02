Giá xăng dầu hôm nay 2/11: Tiếp tục tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng nhẹ khi USD mạnh lên, dữ liệu kinh tế yếu từ Trung Quốc và nguồn cung gia tăng từ các nhà sản xuất lớn tiếp tục gây áp lực lên thị trường.

Giá dầu hồi phục sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hạ thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.

Giá dầu hồi phục. (Ảnh: reuters).

Phát biểu với báo chí trên chuyên cơ trở về Mỹ sau cuộc họp, Tổng thống Trump khẳng định ông đã đồng ý giảm 10% thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, qua đó đưa mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc xuống còn khoảng 47%.

Bên cạnh đó, Mỹ sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến fentanyl xuống còn 10%, đổi lại Trung Quốc sẽ nối lại nhập khẩu đậu tương Mỹ, duy trì nguồn cung đất hiếm và tăng cường trấn áp hoạt động buôn bán fentanyl trái phép.

Tính chung tháng 10, giá dầu Brent và WTI lần lượt giảm 2,6% và 2%, do OPEC cùng các nhà sản xuất ngoài khối tăng mạnh sản lượng. Lượng cung bổ sung này cũng giúp giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt từ phương Tây làm gián đoạn xuất khẩu dầu Nga sang các thị trường lớn như Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo nhiều nguồn tin, OPEC+ có xu hướng nghiêng về khả năng tăng nhẹ sản lượng trong tháng 12, trước thềm cuộc họp của khối vào Chủ nhật tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm cho biết Trung Quốc đã đồng ý bắt đầu quá trình mua năng lượng từ Mỹ, bao gồm một giao dịch quy mô lớn liên quan đến dầu và khí đốt từ Alaska.

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn tỏ ra hoài nghi về việc thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có đủ sức thúc đẩy nhu cầu năng lượng từ phía Trung Quốc hay không.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 30/10, giá xăng E5 RON92 tăng 710 đồng/lít, không cao hơn 19.760 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 762 đồng/lít, không cao hơn 20.488 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 1.318 đồng/lít, không cao hơn 19.203 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít, không cao hơn 19.271 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 541 đồng/kg, không cao hơn 14.639 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON95 tăng 25 lần, giảm 20 lần. Giá dầu diesel có 23 lần tăng, 21 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.