Giá xăng dầu hôm nay 1/11: Quay đầu tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay hồi phục nhẹ sau đà giảm trước đó khi USD mạnh lên, dữ liệu kinh tế yếu từ Trung Quốc và nguồn cung gia tăng từ các nhà sản xuất lớn tiếp tục gây áp lực lên thị trường.

Đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong ba tháng so với các đồng tiền chủ chốt, khiến các hàng hóa định giá bằng đồng bạc xanh như dầu trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ ngoại tệ khác.

Các nguồn tin của Reuters cho biết, Ả rập Xê út - nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới - có thể hạ giá bán dầu thô tháng 12 cho khách hàng châu Á xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng, phát đi tín hiệu bi quan về nhu cầu.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh họa)

Thị trường dầu cũng chịu sức ép sau khi một khảo sát chính thức cho thấy trong tháng 10, hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục thu hẹp tháng thứ bảy liên tiếp.

Trong tháng này, giá Brent và WTI dự kiến giảm lần lượt 2,6% và 2%, khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các đối tác ngoài khối tiếp tục tăng sản lượng. Nguồn cung dồi dào cũng giúp giảm thiểu tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với xuất khẩu dầu của Nga sang hai thị trường lớn là Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo nhiều nguồn tin, OPEC+ có xu hướng nghiêng về khả năng tăng nhẹ sản lượng trong tháng 12, trước thềm cuộc họp của khối vào Chủ nhật tới.

Dữ liệu từ Sáng kiến Dữ liệu Tổ chức Chung (JODI) cho thấy xuất khẩu dầu thô của Ả rập Xê út trong tháng 8 đạt 6,407 triệu thùng/ngày - mức cao nhất trong 6 tháng. Trong khi đó, báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ghi nhận sản lượng dầu nội địa đạt kỷ lục 13,6 triệu thùng/ngày trong tuần qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm cho biết Trung Quốc đã đồng ý bắt đầu quá trình mua năng lượng từ Mỹ, bao gồm một giao dịch quy mô lớn liên quan đến dầu và khí đốt từ Alaska. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn tỏ ra hoài nghi về việc thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có đủ sức thúc đẩy nhu cầu năng lượng từ phía Trung Quốc hay không.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 30/10, giá xăng E5 RON92 tăng 710 đồng/lít, không cao hơn 19.760 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 762 đồng/lít, không cao hơn 20.488 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 1.318 đồng/lít, không cao hơn 19.203 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít, không cao hơn 19.271 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 541 đồng/kg, không cao hơn 14.639 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON95 tăng 25 lần, giảm 20 lần. Giá dầu diesel có 23 lần tăng, 21 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.