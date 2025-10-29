Giá xăng dầu hôm nay 29/10: Chưa ngừng giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục suy giảm gần 2% khi nhà đầu tư đánh giá tác động từ các lệnh trừng phạt Mỹ đối với Nga và khả năng OPEC+ tăng sản lượng, trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu còn nhiều ẩn số.

Chuyên gia từ ANZ nhận định: “Các nhà giao dịch cân nhắc tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung cùng triển vọng nguồn cung dầu, khiến thị trường tạm thời điều chỉnh”.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh. (Ảnh minh họa: iStock).

Tuần trước, Brent và WTI ghi nhận mức tăng tuần lớn nhất kể từ tháng 6, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp các lệnh trừng phạt liên quan Ukraine lên hai “ông lớn” dầu khí Nga là Lukoil và Rosneft.

UBS nhận định: “Thị trường vẫn tranh luận liệu các lệnh trừng phạt này có thực sự ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu Nga hay không, khi một số nhà đầu tư hạ mức rủi ro nguồn cung”.

Các biện pháp trừng phạt đã thúc đẩy Lukoil công bố bán các tài sản quốc tế, hành động quan trọng nhất từ trước đến nay của một công ty Nga sau các lệnh trừng phạt phương Tây liên quan chiến tranh Ukraine. Tuy nhiên, các nhà lọc dầu Ấn Độ chưa đặt mua dầu Nga mới, chờ hướng dẫn từ chính phủ và nhà cung cấp.

OPEC+, nhóm gồm OPEC và các đồng minh, trong đó có Nga đang cân nhắc một đợt tăng sản lượng khiêm tốn vào tháng 12. Nhóm này đã đảo ngược các cắt giảm sản lượng trước đó để giành lại thị phần, góp phần hạn chế đà tăng giá dầu.

Nhà đầu tư cũng hướng tới cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Năm, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hy vọng đạt “các tương tác cấp cao” tích cực. Chuyên gia Fatih Birol từ IEA cảnh báo rằng dư cung toàn cầu vẫn sẽ giới hạn tác động từ các lệnh trừng phạt.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 23/10, giá xăng E5 RON92 giảm 176 đồng/lít, không cao hơn 19.050 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 177 đồng/lít, không cao hơn 19.726 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 538 đồng/lít, không cao hơn 17.885 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 291 đồng/lít, không cao hơn 18.115 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 273 đồng/kg, không cao hơn 14.098 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã tăng 24 lần, giảm 20 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 21 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.