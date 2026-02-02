Giá xăng dầu hôm nay 2/2: Duy trì sự ổn định

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay duy trì sự ổn định trong phiên đầu tuần nhưng vẫn neo quanh mức cao nhất 6 tháng, khi USD suy yếu và lo ngại gián đoạn nguồn cung gia tăng.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân duy trì xu hướng giá cao kéo dài được cho là sự phối hợp của nhiều yếu tố, trong đó căng thẳng địa chính trị gia tăng, đặc biệt là những căng thẳng chính trị giữa Mỹ và Iran cùng các lệnh trừng phạt mở rộng đối với một số quốc gia xuất khẩu dầu lớn.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, đà phục hồi của USD cũng tạo thêm sức ép lên giá dầu. Sau khi chạm mức thấp nhất trong 4 năm vào đầu tuần, đồng bạc xanh đã tăng trở lại, sau tuyên bố của Tổng thống Trump về việc đề cử cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed khi nhiệm kỳ của ông Jerome Powell kết thúc vào tháng 5.

Giá dầu thế giới hôm nay duy trì sự ổn định. (Ảnh minh họa).

Đồng USD mạnh lên khiến dầu thô trở nên đắt đỏ hơn đối với các quốc gia sử dụng đồng tiền khác, điều này có thể gây ảnh hưởng đến nhu cầu về năng lượng.

Ngoài ra, các quyết định chính sách của OPEC+ cũng tiếp tục được thị trường theo dõi sát sao. Các chuyên gia nhận định OPEC+ sẽ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận thận trọng, vừa duy trì mặt bằng giá hợp lý, vừa bảo đảm cân đối cung - cầu và ổn định thị trường trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu phục hồi theo hướng chọn lọc.

Theo Reuters, giá dầu được dự báo nhiều khả năng duy trì quanh 60 USD/thùng trong năm nay, khi tình trạng dư cung trên thị trường có xu hướng lấn át những rủi ro đến từ các yếu tố địa chính trị.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 29/1, giá xăng E5 RON92 tăng 56 đồng/lít, không cao hơn 18.339 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 214 đồng/lít, không cao hơn 18.845 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 473 đồng/lít, không cao hơn 18.173 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 226 đồng/lít, không cao hơn 18.176 đồng/lít, dầu mazut tăng 761 đồng/kg, không cao hơn 14.633 đồng/kg.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 4 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 2 phiên tăng.