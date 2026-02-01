Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận thêm nhiệm vụ mới

Theo quyết định, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Các Phó trưởng Ban chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng (Phó trưởng Ban thường trực), Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Các ủy viên Ban chỉ đạo bao gồm: Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an; Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Công Thương Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong, Thứ trưởng Y tế Lê Đức Luận, Thứ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tú, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo. (Ảnh: Nhật Bắc)

Ngoài ra, ủy viên Ban chỉ đạo còn có: Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Thúy Chinh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đại diện lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

Ủy viên Ban chỉ đạo còn có: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam Đặng Ngọc Hòa; Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam Lê Ngọc Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Vũ Anh Tuấn.

Ban chỉ đạo có chức năng phối hợp liên ngành; giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế nhà nước.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế nhà nước; giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế nhà nước.

Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì các cuộc họp theo kế hoạch và triệu tập các cuộc họp đột xuất khi cần thiết, có thể ủy quyền cho Phó trưởng Ban chỉ đạo chủ trì các cuộc họp để thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

Tại Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị, lần đầu tiên nội hàm kinh tế nhà nước được xác định cụ thể và toàn diện.

Theo đó, nền tảng kinh tế nhà nước bao gồm các nguồn lực do Nhà nước nắm giữ, quản lý và chi phối, cụ thể gồm 9 thành tố chủ yếu: đất đai và tài nguyên; tài sản kết cấu hạ tầng; ngân sách nhà nước; dự trữ quốc gia; quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách; vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống; doanh nghiệp nhà nước; tổ chức tín dụng nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị quyết 79 đã xác định 5 quan điểm chỉ đạo đối với kinh tế nhà nước: giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; bình đẳng trước pháp luật với các khu vực kinh tế khác; các nguồn lực kinh tế nhà nước phải được rà soát, thống kê, đánh giá, hạch toán đầy đủ; tiên phong kiến tạo phát triển, dẫn dắt, mở đường; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với kinh tế nhà nước.

Kinh tế nhà nước cùng với các thành phần kinh tế trong nước xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường, bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Đồng thời, Nghị quyết 79 đã xác định cụ thể các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nhiệm vụ, giải pháp cho 9 nhóm thành tố nêu trên, trong đó có 37 giải pháp mới.