Giá xăng dầu hôm nay 31/10: Giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ khi nhà đầu tư đánh giá tác động từ các lệnh trừng phạt Mỹ đối với Nga và khả năng OPEC+ tăng sản lượng, trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu còn nhiều ẩn số.

Chuyên gia từ ANZ nhận định: “Các nhà giao dịch cân nhắc tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung cùng triển vọng nguồn cung dầu, khiến thị trường tạm thời điều chỉnh”.

Tuần trước, Brent và WTI ghi nhận mức tăng tuần lớn nhất kể từ tháng 6, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp các lệnh trừng phạt liên quan Ukraine lên hai “ông lớn” dầu khí Nga là Lukoil và Rosneft.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ. (Ảnh minh họa).

Các biện pháp trừng phạt đã thúc đẩy Lukoil công bố bán các tài sản quốc tế, hành động quan trọng nhất từ trước đến nay của một công ty Nga sau các lệnh trừng phạt phương Tây liên quan chiến tranh Ukraine. Tuy nhiên, các nhà lọc dầu Ấn Độ chưa đặt mua dầu Nga mới, chờ hướng dẫn từ chính phủ và nhà cung cấp.

OPEC+, nhóm gồm OPEC và các đồng minh, trong đó có Nga, đang cân nhắc một đợt tăng sản lượng khiêm tốn vào tháng 12. Nhóm này đã đảo ngược các cắt giảm sản lượng trước đó để giành lại thị phần, góp phần hạn chế đà tăng giá dầu.

Nhà đầu tư cũng hướng tới cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Năm, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hy vọng đạt “các tương tác cấp cao” tích cực. Chuyên gia Fatih Birol từ IEA cảnh báo rằng dư cung toàn cầu vẫn sẽ giới hạn tác động từ các lệnh trừng phạt.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 30/10, giá xăng E5 RON92 tăng 710 đồng/lít, không cao hơn 19.760 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 762 đồng/lít, không cao hơn 20.488 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 1.318 đồng/lít, không cao hơn 19.203 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít, không cao hơn 19.271 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 541 đồng/kg, không cao hơn 14.639 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON95 tăng 25 lần, giảm 20 lần. Giá dầu diesel có 23 lần tăng, 21 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.