Giá xăng dầu hôm nay 17/1: Thế giới tăng trở lại

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay 17/1 quay đầu tăng nhẹ khi thị trường tiếp tục theo dõi rủi ro nguồn cung, dù căng thẳng liên quan tới Iran đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá dầu tăng gần 1% trong phiên giao dịch ngày hôm nay, chủ yếu do hoạt động đóng các vị thế bán khống trước kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày, khi thị trường vẫn đối mặt với những lo ngại về rủi ro nguồn cung vẫn hiện hữu, dù Mỹ hoãn các kế hoạch tấn công quân sự nhắm vào Iran.

Trong phiên, giá dầu Brent có thời điểm tăng hơn 1 USD khi giới đầu tư tiếp tục cân nhắc nguy cơ gián đoạn nguồn cung nếu căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Tuy nhiên, theo ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao của Price Futures Group, đà tăng này phần nào chịu áp lực từ khả năng nguồn cung gia tăng từ Venezuela.

Giá dầu thế giới hôm nay bật tăng trở lại. (Ảnh minh hoạ).

“Áp lực giảm giá đến từ việc dầu của Venezuela quay trở lại thị trường. Trong khi đó, lực đẩy tăng giá đến từ Iran và những diễn biến có thể xảy ra tại đây. Đây là hai yếu tố chính. Các kỳ nghỉ lễ dài ngày luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ”, ông Flynn cho biết.

Cả hai loại dầu chuẩn đều đã lên mức cao nhất trong nhiều tháng trong tuần qua, sau khi các cuộc biểu tình bùng phát tại Iran và Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu về khả năng tiến hành các tấn công quân sự.

Tuy nhiên, giá đã giảm hơn 4% trong phiên thứ Năm (15/1) khi biểu tình tại Tehran đang hạ nhiệt, qua đó làm dịu lo ngại về hành động quân sự có thể gây gián đoạn nguồn cung dầu.

“Trên hết, thị trường lo ngại khả năng Iran phong tỏa eo biển Hormuz trong trường hợp căng thẳng leo thang, tuyến hàng hải mà khoảng một phần tư lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua”, các nhà phân tích của Commerzbank nhận định.

Các nhà phân tích dự báo nguồn cung dầu sẽ tăng trong năm nay, qua đó có thể tạo ra một mức “trần” đối với phần giá cộng thêm do rủi ro địa chính trị.

“Bất chấp những rủi ro địa chính trị kéo dài và các đồn đoán vĩ mô, cán cân cung - cầu cơ bản vẫn cho thấy nguồn cung dồi dào”, bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích của Phillip Nova, nhận định.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 15/1, giá xăng E5 RON92 tăng 143 đồng/lít, không cao hơn 18.376 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 152 đồng/lít, không cao hơn 18.712 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 226 đồng/lít, không cao hơn 17.287 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 138 đồng/lít, không cao hơn 17.697 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut giảm 2 đồng/kg, không cao hơn 13.401 đồng/kg.

Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 2 lần điều chỉnh, trong đó 1 phiên giảm và 1 phiên tăng. Đây là phiên tăng đầu tiên của năm 2026 và cũng là phiên tăng đầu tiên sau chuỗi 5 kỳ điều hành giảm liên tiếp.

Trong năm 2025, giá xăng trong nước đã trải qua 50 kỳ điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.