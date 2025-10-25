+
++
Giá vàng thế giới chạm đỉnh, trong nước tuột dốc: Chuyên gia cảnh báo gì?
(VTC News) -
Giá vàng thế giới giao ngay đạt mức 4.116 USD/ounce, tăng nhẹ 0,27% tuy nhiên, thị trường vàng trong nước lại chứng kiến xu hướng giảm.
Tin mới
XSMT 26/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 26/10/2025
15:10 25/10/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 26/10/2025 - XSTG 26/10
15:10 25/10/2025
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 26/10/2025 - XSKT 26/10
15:10 25/10/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 26/10/2025 - XSTTH 26/10
15:10 25/10/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 26/10/2025 - XSKH 26/10
15:10 25/10/2025
Xổ số miền Trung
Giá vàng thế giới chạm đỉnh, trong nước tuột dốc: Chuyên gia cảnh báo gì?
15:06 25/10/2025
VTC NEWS TV
Bộ trưởng Y tế: ‘Y bác sĩ phải được bảo vệ trong bất cứ trường hợp nào’
15:02 25/10/2025
Tin tức
Trình phương án xây công viên và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại TP.HCM
15:00 25/10/2025
Đầu Tư
Thủ tướng: Công ước Hà Nội là niềm tin của LHQ, cộng đồng quốc tế vào Việt Nam
14:56 25/10/2025
Thế giới
Đề nghị không mời nghệ sĩ lệch chuẩn văn hóa dự sự kiện của TP.HCM
14:51 25/10/2025
Sao Việt
Xe container lao thẳng vào nhóm người ven đường, một phụ nữ tử vong
14:39 25/10/2025
Đời sống
Bắt TikToker công kích cứu trợ đồng bào miền Bắc, miệt thị người miền Nam
14:36 25/10/2025
Bản tin 113
Nam thanh niên 21 tuổi bị đột quỵ
14:31 25/10/2025
Tin tức
Vì sao nửa tấn vàng lậu 'chui lọt' qua cửa khẩu vào Việt Nam?
14:29 25/10/2025
Bản tin 113
Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường
14:25 25/10/2025
Thời tiết
TP.HCM: Gần 20.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường mỗi tháng
14:21 25/10/2025
Thị trường
Tôn vinh 478 tấm gương cống hiến, xây dựng, làm giàu cho TP.HCM
14:18 25/10/2025
Chính trị
Infographic: Sự nghiệp Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông
14:15 25/10/2025
Chính trị
XSMN 26/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 26/10/2025
14:10 25/10/2025
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 26/10/2025 - XSDL 26/10
14:10 25/10/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 26/10/2025 - XSKG 26/10
14:10 25/10/2025
Xổ số miền Nam
Điều gì xảy ra nếu máy bay bị sét đánh giữa trời?
14:00 25/10/2025
Chuyện bốn phương
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cho các tân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng
13:51 25/10/2025
Chính trị
Hơn 2.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong tối 24/10
13:44 25/10/2025
Tin nóng
Sự nghiệp Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải
13:37 25/10/2025
Chính trị
Chân dung Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh
13:13 25/10/2025
Chính trị
Infographic: Chân dung nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam
13:03 25/10/2025
Chính trị
Infographic: Sự nghiệp Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng
13:01 25/10/2025
Chính trị
Toàn văn phát biểu Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội
13:01 25/10/2025
Thời sự quốc tế
Bảng xếp hạng giải V.League 2025-2026 vòng 8 mới nhất
13:00 25/10/2025
V.League