Giá vàng miếng vượt 146 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Trưa nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 144,9 - 146,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Trong khi đó giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 143,4 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà tăng của giá vàng thế giới. Sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 4.116 USD/ounce, tăng 75 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh mới nhờ giới đầu tư đẩy mạnh mua vào tài sản trú ẩn an toàn, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thổi bùng lại căng thẳng thương mại với Trung Quốc với tuyên bố áp thuế 100% lên hàng hóa của nước này. Đồng thời, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất càng làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh mới. (Ảnh: Công Hiếu).

Theo nhận định của ông Sean Lusk, một chuyên gia tại Walsh Trading, giá vàng thế giới hiện đang tăng cao chủ yếu do tâm lý muốn mua bằng mọi giá của nhà đầu tư.

Thị trường vàng lúc này khá "nóng" khi lượng tiền đổ vào mua vàng vẫn rất lớn, bất chấp việc giá đã tăng hơn 50% từ đầu năm. Ông đặt ra câu hỏi liệu giá vàng hiện đã quá đắt hay vẫn còn khả năng tăng tiếp, và khi giá vàng vượt 4.000 USD còn bạc chạm 50 USD/ounce thì yếu tố nào sẽ tiếp tục đẩy giá lên.

Theo ông, tâm lý FOMO đang lan nhanh trên thị trường. Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đang mua vàng theo tâm lý đám đông. Họ nghe các dự đoán rằng giá vàng có thể lên 4700 hoặc 4900 USD/ounce, rồi vội vã tham gia với suy nghĩ nếu điều đó xảy ra thật, mình phải mua ngay. Chính tâm lý này đã khiến dòng tiền đổ vào vàng mạnh mẽ hơn, góp phần đẩy giá vàng lên những mức chưa từng thấy.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá 97% Fed cắt giảm 0,25% lãi suất vào tháng 10 và 100% khả năng giảm tiếp trong tháng 12, theo dữ liệu từ FedWatch.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư trong nước, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính, ngân hàng cho biết, nhà đầu tư trong nước hiện tại cần tránh tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO), tránh dao động tâm lý bởi những người xung quanh. Ngoài ra, nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ tin tức thị trường trên thế giới cũng như trong nước, đồng thời phân bổ vốn hợp lý, tránh "bỏ trứng vào một giỏ".

"Đặc biệt, người mua không nên có tâm lý lướt sóng, ăn xổi, muốn mua vàng để có lời nhanh. Quan trọng hơn, tuyệt đối không vay mượn để đầu tư vàng bởi giá vàng có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào", TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) cũng cho rằng, các nhà đầu tư và người dân cần thận trọng vì giá vàng thế giới hay trong nước đều đang ở vùng đỉnh kỷ lục trong nhiều năm qua. Người dân cần phân tích, tìm hiểu, đánh giá rủi ro, tránh các quyết định cảm tính.

Chuyên gia đánh giá giá vàng hiện nay vẫn trong vùng nhạy cảm. Nhà đầu tư cần cân đối danh mục sang một số kênh khác như tiền gửi tiết kiệm, chứng khoán, bất động sản..., tránh phụ thuộc vào kênh vàng.