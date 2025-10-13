Giá vàng hôm nay 13/10: Vượt xa mốc 4.000 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tiếp tục đi lên do xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của nhà đầu tư trước những rủi ro gia tăng về địa chính trị và kinh tế.

Đà tăng của vàng thế giới được thúc đẩy bởi hàng loạt yếu tố: bất ổn địa chính trị, lạm phát cao kéo dài, lo ngại suy thoái kinh tế, nợ công tăng mạnh và niềm tin suy giảm vào đồng USD cũng như các đồng tiền khác.

Các yếu tố này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nên nhiều chuyên gia cho rằng khó có thể nói đà tăng của vàng đã kết thúc.

Tuy nhiên, việc vàng tăng hơn 50% chỉ trong năm nay, còn bạc tăng tới 71%, cho thấy khả năng xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn là có thể xảy ra. Một số nhà phân tích dự báo giá có thể lùi về vùng 3.600 USD/ounce nếu thị trường điều chỉnh khoảng 10%.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 12/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.033 USD/ounce, tăng 17 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 4.034 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Dự đoán về diễn biến giá vàng tuần này, đa số các chuyên gia vẫn duy trì tâm lý lạc quan. Trong số 17 chuyên gia phân tích có 8 người (47%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong; 2 người (12%) cho rằng giá sẽ giảm; còn lại 7 chuyên gia (41%) dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, 295 nhà đầu tư cá nhân tham gia bình chọn trực tuyến của Kitco có 202 người (69%) tin giá vàng sẽ tiếp tục đi lên, 52 người (18%) dự báo giá giảm, và 41 người (14%) cho rằng giá sẽ dao động trong biên độ hẹp trong tuần tới.

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng giá vàng có thể duy trì xu hướng tăng nhưng sẽ đối mặt với áp lực điều chỉnh kỹ thuật sau khi liên tiếp lập đỉnh lịch sử. Mốc 4.000 USD/ounce được xem là vùng tâm lý quan trọng, nơi lực chốt lời có thể gia tăng, nhất là khi một số nhà đầu tư tạm thời thu lợi sau chuỗi tăng mạnh kéo dài.

Ông Paul Williams, Giám đốc điều hành Solomon Global, cho biết dù giá vàng đã cao, động lực tăng vẫn rất mạnh. 4.000 USD là mốc tâm lý quan trọng, nên việc thị trường tạm dừng và dao động quanh 3.900 - 4.100 USD là điều tự nhiên. Nhưng mỗi đợt điều chỉnh trong năm nay đều nhanh chóng được hỗ trợ bởi lực mua mạnh.

Ông Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, nhận định vàng có thể biến động mạnh trong ngắn hạn, nhưng xu hướng dài hạn vẫn tích cực.

“Những yếu tố đưa vàng lên 4.000 USD vẫn còn nguyên: nợ toàn cầu tiếp tục tăng và bất ổn địa chính trị vẫn ở mức cao khi các quốc gia giảm niềm tin vào đồng USD”, ông nói.