Giá vàng hôm nay 12/10: Vàng đi ngang sau khi lấy lại ngưỡng 4.000 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới lấy lại ngưỡng 4.000 USD/ounce sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi lại mối lo ngại về khả năng áp thuế mới đối với Trung Quốc, đẩy nhanh làn sóng tìm đến nơi trú ẩn an toàn.

Giá vàng còn được hỗ trợ bởi tâm lý tìm kiếm tài sản an toàn của giới đầu tư trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và kinh tế gia tăng. Tính chung cả tuần này, giá vàng giao ngay tăng 2,7%.

Trong tuần này, giá vàng hai lần bứt phá qua mốc lịch sử 4.000 USD/ounce, ghi nhận một trong những tuần giao dịch sôi động nhất kể từ đầu năm 2025. Đáng chú ý, phiên 10/10 trở thành tâm điểm của thị trường khi giá vàng biến động mạnh ngay sau phát ngôn cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới căng thẳng thương mại với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn, động thái có thể khiến mức thuế quan tăng lên gần mức từng làm dấy lên lo ngại suy thoái nghiêm trọng và hỗn loạn tài chính hồi tháng 4/2025.

Giá vàng hôm nay đi ngang. (Ảnh: Gainesvillecoins.com)

Theo giới phân tích, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung nếu tiếp tục leo thang sẽ tạo áp lực lên đồng USD và củng cố nhu cầu đối với các tài sản an toàn trong giai đoạn bất ổn chính trị, kinh tế như vàng. Đồng USD phiên 10/10 giảm 0,5%, càng khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ tiền tệ khác.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 12/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 140,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.016 USD/ounce, không đổi so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 4.017 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn như UBS và Goldman Sachs đều nâng dự báo giá vàng, thậm chí đưa ra kịch bản kim loại quý này có thể hướng tới vùng giá 4.500 – 5.000 USD/ounce trong năm tới nếu dòng vốn từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương duy trì như hiện tại.

Trước đó trong tuần này, giá vàng đã lập kỷ lục 4.059,05 USD/ounce vào phiên 8/10, nhờ sự kết hợp của sức mua từ các ngân hàng trung ương, dòng vốn đầu tư đổ vào các quỹ ETF, cùng triển vọng lãi suất giảm và lo ngại kinh tế toàn cầu chịu tác động từ các hàng rào thuế quan.

Trong khi đó, ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế hàng hóa tại công ty phân tích thị trường Capital Economics, nhận định: “Có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn sau khi giá vàng tăng quá nhanh, nhưng triển vọng trung hạn vẫn nghiêng về xu hướng đi lên”.