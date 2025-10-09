Giá vàng hôm nay 9/10: Kéo dài đà leo đỉnh, vượt 4.000 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới liên tục tăng cao trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa và hàng loạt bất ổn địa chính trị khác.

Một dấu hiệu cho thấy khủng hoảng có thể sớm chấm dứt là việc các chuyến bay ở Mỹ bắt đầu bị trì hoãn trên diện rộng. Theo Bloomberg, tình huống tương tự từng xảy ra vào cuối năm 2018, đầu năm 2019, khi làn sóng gián đoạn hàng không đã buộc Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng tìm giải pháp để mở lại chính phủ.

Ngoài ra, kỳ vọng về việc Mỹ tiếp tục cắt giảm lãi suất đã hỗ trợ thị trường kim loại, với sự chú ý tập trung vào các phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong tuần này để có thêm thông tin. Dữ liệu cũng cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tăng cường mua vàng đã hỗ trợ giá kim loại quý.

Giá vàng hôm nay tiếp tục leo đỉnh. (Ảnh: Công Hiếu).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 9/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,9 triệu đồng đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.014 USD/ounce, tăng 36 USD so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 4.016 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia giao dịch kim loại độc lập Tai Wong nhận định: “Niềm tin vào kênh đầu tư này đang rất lớn, đến mức thị trường bắt đầu hướng tới mốc tiếp theo là 5.000 USD/ounce, đặc biệt nếu Fed tiếp tục hạ lãi suất”.

Ông cho rằng một số yếu tố như lệnh ngừng bắn lâu dài ở Trung Đông hay Ukraine có thể tạm thời làm chậm đà tăng của giá vàng. Nhưng các động lực chính như nợ công khổng lồ, nhu cầu đa dạng hóa dự trữ và đồng USD yếu sẽ khó thay đổi trong trung hạn.

Tâm lý trú ẩn càng được củng cố khi đợt đóng cửa của Chính phủ Mỹ bước sang ngày thứ 7, khiến việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng bị trì hoãn. Điều này buộc nhà đầu tư phải dựa vào số liệu thứ cấp ngoài chính phủ để dự đoán thời điểm và quy mô các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed.

Giới đầu tư hiện dự báo Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng này và thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 tới.