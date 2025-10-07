Giá vàng hôm nay 7/10: Trên đà chinh phục đỉnh 4.000 USD/ounce

(VTC News) -

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng thế giới có thời điểm đã đạt đến ngưỡng 3.976 USD/ounce, cao nhất mọi thời đại.

Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade, sự suy yếu của đồng yen sau cuộc bầu cử của đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản đã khiến các nhà đầu tư mất đi một lựa chọn tài sản trú ẩn an toàn và vàng đã tận dụng được cơ hội này.

Ông Waterer cũng cho rằng việc Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa đồng nghĩa với sự bất ổn vẫn bao trùm nền kinh tế Mỹ, cùng với những tác động tiềm tàng đến GDP. Vàng thường được xem là một kênh trú ẩn an toàn trong những thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng mới đây cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ bắt đầu sa thải hàng loạt công chức liên bang nếu ông Trump nhận thấy rằng các cuộc đàm phán với phe Dân chủ tại Quốc hội nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần "hoàn toàn không đi đến đâu".

Giá vàng thế giới tiếp tục leo đỉnh. (Ảnh: Công Hiếu).

Ngoài ra, một lực đẩy lớn đối với giá vàng là khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất. Tuần trước, Thống đốc Fed Stephen Miran đã một lần nữa nhấn mạnh Fed cần có một lộ trình cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, trước những tác động từ các chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Trump.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 7/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 138,1 - 140,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.885 USD/ounce, không đổi so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.886 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Theo giới phân tích, giá vàng đang hưởng lợi từ dòng tiền trên thị trường quốc tế khi các nhà đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, lo ngại bất ổn kinh tế vĩ mô. Đặc biệt, việc chính phủ Mỹ đang tạm thời đóng cửa càng khiến nhà đầu tư tìm đến vàng.

Một số dự báo cho rằng vàng có thể sớm chạm mốc 4.000 USD/ounce - mức giá kỷ lục nếu đạt được trong thời gian tới.

Nhóm nghiên cứu hàng hóa tại Bank of America là một trong những người đầu tiên nhấn mạnh mục tiêu 4.000 USD vào đầu năm, cho rằng nhu cầu đầu tư sẽ không cần nhiều để đạt được mức đó.

Tuy nhiên, với mục tiêu hiện đang trong tầm ngắm, nhà phân tích kỹ thuật Paul Ciana của BofA cho biết kim loại quý này đã đạt được phần lớn tiềm năng tăng giá và hiện có vẻ đang ở trạng thái quá mua nhẹ.