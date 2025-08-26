Giá vàng hôm nay 26/8: Ít biến động sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed

(VTC News) -

Giá vàng ít biến động sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm thứ Sáu tuần trước, trong đó ông phát tín hiệu cho thấy Fed có thể hạ lãi suất ngay trong cuộc họp chính sách vào tháng 9. Ông cũng thừa nhận Fed đang đối mặt với “một tình huống đầy thách thức” khi lạm phát tiếp tục vượt mục tiêu 2% và thị trường lao động bắt đầu có dấu hiệu suy yếu.

Theo các nhà phân tích tại Heraeus, kỳ vọng Fed hạ lãi suất đang tạo lực đẩy cho giá vàng, nhưng những yếu tố như sự suy yếu của đồng USD và rủi ro chính trị tại Mỹ có thể đóng vai trò quan trọng hơn trong thời gian tới. Đồng thời, nhu cầu trú ẩn an toàn chỉ là một phần của sức hấp dẫn đối với vàng.

Mặc dù tín hiệu cho thấy Fed có thể hạ lãi suất nhưng có những ý kiến bất đồng trong nội bộ các nhà hoạch định chính sách của Fed. Biên bản cuộc họp Fed gần đây cho thấy đa số thành viên lo ngại về lạm phát hơn là thị trường việc làm. Các nhà phân tích cảnh báo rằng, với lạm phát vẫn rõ ràng trên 2%, khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9 có thể thấp hơn thị trường đang dự đoán.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay ít biến động. (Ảnh: Kitco).

Lúc 6h ngày 26/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 125,6 - 127,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 118,8 - 121,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.361 USD/ounce, giảm 4 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.363 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng vàng, nhà giao dịch độc lập Tai Wong cho rằng, bài phát biểu gần đây của ông Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole là yếu tố quan trọng giúp giá vàng tăng lên.

Ông nhận định, Chủ tịch Fed đã "mở đường" cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Quyết định này đã mang lại sự hỗ trợ cho nhiều loại tài sản, trong đó có vàng.

Dù vậy, ông cũng lưu ý rằng mốc 3.400 USD/ounce sẽ là một rào cản lớn mà giá vàng cần phải vượt qua trong thời gian tới.

Chantelle Schieven, trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty chuyên cung cấp nghiên cứu tài chính Capitalight Research, cho rằng giá vàng vẫn được hỗ trợ tốt nhưng mức tăng có thể bị hạn chế do việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 phần nào đã được phản ánh vào giá.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy, thị trường đang định giá ít nhất một đợt cắt giảm lãi suất nữa trước khi kết thúc năm.