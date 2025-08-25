Giá vàng miếng lập đỉnh lịch sử mới

(VTC News) -

9h sáng nay, giá vàng miếng được Doji và SJC 125,9 - 126,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay. Đây là ngưỡng giá cao nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng được niêm yết ở mức đắt nhất lịch sử. Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 118,8 - 121,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng trong nước tăng mạnh trong khi giá vàng thế giới hiện đang được niêm yết ở ngưỡng cao. Sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.365 USD/ounce.

Giá vàng trụ vững trên ngưỡng cao sau phát biểu mang tính ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, điều này đã tạo nên tâm lý lạc quan vững chắc trên thị trường, khi cả Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân đều kỳ vọng giá sẽ tăng trong tuần tới.

Giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh mới. (Ảnh: Minh Đức).

Trong bài phát biểu tại hội nghị chuyên đề thường niên của Fed, Chủ tịch Powell đã phát đi tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất sớm nhất vào tháng tới. Ông đặc biệt nhấn mạnh về rủi ro liên quan đến gia tăng lạm phát và đà tăng trưởng kinh tế chậm lại. Dù đánh giá rủi ro đang ở trạng thái cân bằng, ông Powell vẫn cho rằng cần có sự thay đổi trong chính sách tiền tệ.

Thị trường trái phiếu đang đặt cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9, tuy nhiên quyết định này có thể phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế sắp tới, bao gồm báo cáo việc làm và lạm phát.

Ông Mohamed El-Erian, cố vấn kinh tế trưởng tại Allianz, nhận định hội nghị chuyên đề Jackson Hole năm nay hé lộ tình thế tiến thoái lưỡng nan của Fed, với những thách thức gần như không thể giải quyết.

Trong khi đó, nhận định về giá vàng thời gian tới, TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính, ngân hàng cho biết, giá vàng sẽ hướng tới chinh phục ngưỡng 130 triệu đồng/lượng.

Từ nay đến cuối năm 2025, giá vàng thế giới và trong nước đều sẽ tăng rất cao do 4 nguyên nhân chính. Thứ nhất, đồng USD nếu được đo lường bằng chỉ số USD Index đang ở mức thấp và giá trị của đồng USD đang giảm so với những đồng tiền khác.

Thứ hai, vấn đề thuế quan của Mỹ đưa nhiều quốc gia vào tình trạng khủng hoảng và hiện vẫn đang là điểm nóng.

Thứ ba, vấn đề địa chính trị giữa Ukraina và Trung Đông vẫn tiếp diễn phức tạp.

Thứ tư, nền kinh tế của Mỹ đang gặp nhiều bấp bênh. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa có quyết định hạ lãi suất, vì họ đang lo lắng vấn đề thuế quan sẽ làm gia tăng lạm phát.

“Tất cả những yếu tố đó đẩy giá vàng thế giới tăng cao, dù có lúc giá vàng giảm, nhưng đó chỉ là nhất thời bởi các nhà đầu tư chốt lời. Còn xu hướng chung là giá vàng vẫn tiếp tục tăng và có thể đạt mức 3.700 USD/ounce từ nay đến cuối năm, còn giá vàng trong nước có thể vượt mốc 130 triệu đồng/lượng”, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu dự báo.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi cũng cho rằng, giá vàng trong nước có thể vượt 130 triệu đồng/lượng.