Giá vàng miếng SJC lập đỉnh mới

(VTC News) -

9h sáng nay, giá vàng miếng được Doji và SJC 125,9 - 126,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Vân Khánh
