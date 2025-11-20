Giá vàng hôm nay 20/11: Tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá vàng thế giới hồi phục khi nhà đầu tư tìm nơi an toàn trong bối cảnh nhiều báo cáo kinh tế Mỹ bị trì hoãn. Sự chú ý dồn về biên bản cuộc họp gần nhất của Fed và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9/2025, dự kiến công bố ngày 20/11.

Dự báo của Reuters cho thấy Mỹ có thể tạo thêm khoảng 50.000 việc làm trong tháng 9, trong khi số người nhận trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên mức cao nhất hai tháng. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng mạnh tới giá vàng, bởi vàng thường đi lên khi kinh tế có dấu hiệu giảm tốc và lãi suất có khả năng giảm.

Tháng trước, Fed đã hạ lãi suất 25 điểm cơ bản, nhưng Chủ tịch Jerome Powell vẫn thận trọng do thiếu dữ liệu kinh tế. Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy có gần 49% khả năng Fed tiếp tục giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 9 và 10/12.

Giá vàng hồi phục. (Ảnh: Vneconomy).

Trong môi trường lãi suất thấp, giá vàng thường được hưởng lợi vì chi phí nắm giữ vàng giảm. Bên cạnh đó, vàng cũng trở nên hấp dẫn hơn khi thị trường tài chính toàn cầu xuất hiện nhiều rủi ro. Đây là nền tảng khiến giá vàng quốc tế duy trì xu hướng đi lên trong thời gian gần đây.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 20/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.087 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp gần nhất của Fed vào thứ Tư và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 vào thứ Năm để có thêm tín hiệu.

“Chúng tôi vẫn nhìn thấy nền tảng cơ bản tích cực cho vàng trong dài hạn. Nền kinh tế Mỹ tiếp tục hạ nhiệt, lãi suất Mỹ được dự báo giảm và đồng USD nhiều khả năng sẽ suy yếu”, nhà phân tích Carsten Menke của Julius Baer nhận định.

Theo Ngân hàng ANZ, kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới đã giảm, đè nặng lên nhu cầu đầu tư vào vàng.

Tuy nhiên, các yếu tố hỗ trợ cơ bản như bất ổn địa chính trị, lo ngại về tính bền vững của nợ công tại Mỹ, xu hướng phi đô la hóa và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương dự kiến sẽ hỗ trợ nhu cầu đầu tư trong trung và dài hạn.