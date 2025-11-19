Giá vàng hôm nay 19/11: Quay đầu đi lên

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tăng trong bối cảnh Quốc hội Mỹ vừa đạt thoả thuận chấm dứt đợt đóng cửa Chính phủ dài nhất lịch sử.

Trong vài phiên gần đây, vàng chịu ảnh hưởng bởi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng tới suy yếu, làm giảm nhu cầu trước loạt dữ liệu kinh tế Mỹ bị trì hoãn sẽ được công bố trong tuần này.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết: “Thị trường đang loại bỏ kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất sau những phát biểu mang tính “diều hâu” hơn từ các quan chức Fed. Tôi kỳ vọng giá vàng sẽ sớm tạo đáy, vì tôi vẫn cho rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vài lần trong các quý tới”.

David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết: "Thị trường đang chứng kiến "một số biến động giằng co trước thềm công bố dữ liệu kinh tế quan trọng sau khi chính phủ Mỹ mở cửa trở lại. Hiện tại, kỳ vọng về việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất ít hơn, điều này làm giảm sự lạc quan về giá vàng".

Giá vàng tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Kitco).

Thị trường đã thu hẹp kỳ vọng về khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới xuống chỉ hơn 46%, từ 67% tuần trước, theo công cụ CME FedWatch.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 19/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 147,3 - 149,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 146 - 149 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.067 USD/ounce, tăng 23 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp gần nhất của Fed vào thứ Tư và báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 vào thứ Năm để có thêm tín hiệu.

“Chúng tôi vẫn nhìn thấy nền tảng cơ bản tích cực cho vàng trong dài hạn. Nền kinh tế Mỹ tiếp tục hạ nhiệt, lãi suất Mỹ được dự báo giảm và đồng USD nhiều khả năng sẽ suy yếu”, nhà phân tích Carsten Menke của Julius Baer nhận định.

Tuy nhiên, theo Ngân hàng ANZ, kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới đã giảm, đè nặng lên nhu cầu đầu tư vào vàng.

Mặc dù vậy, các yếu tố hỗ trợ cơ bản như bất ổn địa chính trị, lo ngại về tính bền vững của nợ công tại Mỹ, xu hướng phi đô la hóa và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương dự kiến sẽ hỗ trợ nhu cầu đầu tư trong trung và dài hạn.