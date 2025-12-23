+
++
Giá nhà lập đỉnh, giao dịch "chạm đáy", người mua ở thực khó tiếp cận
(VTC News) -
Thị trường bất động sản rơi vào nghịch lý khi giá nhà lập đỉnh nhưng giao dịch "chạm đáy", khiến người mua ở thực ngày càng khó tiếp cận.
Thùy Dung
Tin mới
10:04 23/12/2025
VTC NEWS TV
Chế độ dưỡng sức sau ốm đau: Ai được hưởng, hưởng bao lâu?
10:00 23/12/2025
Kinh tế
Nutifood được trao danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TP.HCM 2025
09:44 23/12/2025
Chuyển đổi xanh
Ông Nguyễn Đức Thuỵ rời ghế Chủ tịch LPBank
09:43 23/12/2025
Doanh nhân
'Thợ săn tiền thưởng' số 1 SEA Games 33: 'Mọi người nói tôi bị khùng'
09:16 23/12/2025
Hậu trường
Tiểu thương khóc nức nở, nhìn tài sản bị thiêu rụi sau vụ cháy chợ Xanh ở Hà Nội
09:06 23/12/2025
Phòng chống cháy nổ
Rác thải làm xấu cung đèo nổi tiếng với cảnh quan đẹp của Lâm Đồng
09:03 23/12/2025
Đời sống
Hành trình 10 năm kiến tạo lá chắn thép cho hàng nghìn công trình của BK Door
09:00 23/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Cao thủ kỳ lạ nhất Kim Dung chỉ luyện một môn võ vẫn vượt xa Kiều Phong
08:53 23/12/2025
Văn hóa - Giải trí
Năng lượng tái tạo tác động ra sao đến giá điện các nước?
08:52 23/12/2025
Tin tức xanh
Vì sao không nên nấu đồ chua trong chảo gang?
08:49 23/12/2025
Gia đình
Công nghệ 23/12: ChatGPT ra mắt Review Year, Nvidia xuất chip sang Trung Quốc
08:46 23/12/2025
Khoa học - Công nghệ
Khoảnh khắc được xướng tên thủ khoa Công nghệ thông tin trong lễ tốt nghiệp
08:45 23/12/2025
Chân dung
Hà Nội hạn chế xe trên Vành đai 3, kiểm soát phương tiện vào nội đô giờ cao điểm
08:39 23/12/2025
Tin nóng
Năm 2025: Án phạt lớn và bước ngoặt của Big Tech
08:34 23/12/2025
Khoa học - Công nghệ
Nổ lớn làm sập nhà trọ ở Hải Phòng, 2 người bị thương
08:33 23/12/2025
Phòng chống cháy nổ
7 ô tô tông liên hoàn trên Quốc lộ 5: Tạm giữ khẩn cấp một nam tài xế
08:20 23/12/2025
Bản tin 113
Phát hiện khối u dạ dày 1,4 cm khi đi khám sức khỏe định kỳ
08:16 23/12/2025
Tin tức
Khám phá siêu tàu chở dầu Trung Quốc vừa hạ thuỷ
08:16 23/12/2025
Thời sự quốc tế
Dùng máy xúc phá dỡ, mở đường cho cảnh sát dập tắt đám cháy chợ ở Hà Nội
08:14 23/12/2025
Phòng chống cháy nổ
Ô tô 'nằm đường' vì những chi tiết nhỏ mà nhiều người bỏ qua
08:03 23/12/2025
Lăn bánh 247
Gold Fish – nhà hàng hải sản giá ‘bình dân’ ở khu Nam Sài Gòn
08:00 23/12/2025
Thị trường
Thua Việt Nam ở môn sở trường, huyền thoại Thái Lan nói 'không tin nổi'
07:51 23/12/2025
Hậu trường
Hàng loạt người nhập viện sau ăn bánh mì, Bộ Y tế vào cuộc
07:39 23/12/2025
Tin tức
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu uống nước cam sai thời điểm?
07:37 23/12/2025
Tư vấn
Bị loại từ vòng bảng SEA Games 33, U22 Indonesia bị phạt
07:30 23/12/2025
Bóng đá Việt Nam
7 lý do nhiều người nghiện xem clip nặn mụn dù trông rất ghê
07:30 23/12/2025
Chuyện bốn phương
Tại sao bộ đôi tiêm kích F-16, F-35 vẫn quan trọng với NATO?
07:26 23/12/2025
Quân sự
AP: Nga sơ tán gia đình các nhà ngoại giao khỏi Venezuela
07:24 23/12/2025
Thời sự quốc tế
Chi tiết số đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu ở TP.HCM
07:17 23/12/2025
Tin nóng