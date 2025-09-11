Gần 67.000 trường hợp vi phạm trong tháng tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải

(VTC News) -

Ngày 11/9, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về tình hình 1 tháng thực hiện tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên đường bộ, đường thủy.

Theo đó, trong 1 tháng thực hiện tổng kiểm soát, lực lượng CSGT toàn quốc lập biên bản vi phạm 66.956 trường hợp (3.620 trường hợp là chủ phương tiện). Số vi phạm trên chiếm 10,09% tổng số phương tiện kinh doanh vận tải được dừng kiểm soát.

Qua đó, lực lượng chức năng tước 220 giấy phép lái xe và chứng chỉ các loại, tước 871 phù hiệu, trừ điểm bằng lái trên 5.500 trường hợp.

CSGT kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

So với cùng kỳ năm 2024, số vi phạm bị xử lý tăng 14.657 trường hợp (28,3%), tiền phạt tăng gần 41,8 tỷ đồng (50,36%).

Trong lĩnh vực đường bộ, lực lượng chức năng phát hiện 60.739 trường hợp vi phạm. Các lỗi chủ yếu gồm vi phạm nồng độ cồn (123 trường hợp), chở hàng quá tải (3.351 trường hợp), vi phạm tốc độ (9.891 trường hợp), dừng đỗ sai quy định (13.589 trường hợp)…

Đường thủy ghi nhận 6.217 trường hợp vi phạm bị xử lý.

Cùng thời điểm trên, tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ và trước liền kề.

Cụ thể, toàn quốc xảy ra 1.398 vụ tai nạn, làm chết 775 người, bị thương 933 người.

So với cùng kỳ, số tai nạn giảm 437 vụ (-23,8%), giảm 130 người chết (-14,4%), giảm 319 người bị thương (-25,5%).

So với cùng thời gian trước liền kề, số tai nạn giảm 95 vụ (-6,36%), giảm 94 người chết (-10,83%), giảm 58 người bị thương (-5,85%).

Đại diện Cục CSGT cho biết trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục chỉ đạo lực lượng tập trung xử lý các nhóm nguyên nhân dẫn đến tai nạn liên quan đến xe kinh doanh vận tải.

Đồng thời, Cục CSGT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, giám sát, điều hành giao thông; duy trì việc bố trí cán bộ thường trực 24/24h và 24/7 tại Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông để theo dõi, giám sát, ghi nhận vi phạm. Từ đó thông báo cho các tổ tuần tra kiểm soát đang làm nhiệm vụ để xử lý hoặc phạt nguội.