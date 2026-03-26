Ga Huế trở thành điểm du lịch trên hành trình tàu di sản miền Trung

Sáng 26/3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) phối hợp UBND TP Huế tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản Miền Trung" và công bố quyết định công nhận Ga Huế là điểm du lịch.

Sự kiện được tổ chức trong không khí Kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng TP Huế (26/3/1975 – 26/3/2026) và tròn 2 năm vận hành đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản miền Trung” (26/3/2024 – 26/3/2026) với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, đánh dấu bước phát triển mới của vận tải đường sắt gắn với du lịch di sản.

Theo VNR, sau 2 năm vận hành, đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản miền Trung” phục vụ hơn 440.000 lượt hành khách với trên 2.800 chuyến tàu an toàn tuyệt đối, đồng thời đơn vị vận tải - Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt triển khai chương trình kích cầu, liên kết với hơn 140 đơn vị lữ hành, Công ty du lịch tại Huế và Đà Nẵng. Sản phẩm này không chỉ thu hút khách nội địa mà còn ghi nhận tỷ lệ lớn hành khách quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch miền Trung.

Đáng chú ý, đoàn tàu được vinh danh trong “Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế năm 2024”, khẳng định hướng đi đúng đắn của ngành đường sắt trong việc phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm.

Giao diện mới của đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản Miền Trung" ra mắt hôm nay được thiết kế nhằm mang lại diện mạo hiện đại nhưng vẫn đậm chất di sản, tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho du khách ngay từ khi lên tàu.

Ngoại thất đoàn tàu nổi bật với sắc tím mộng mơ đặc trưng của xứ Huế, hòa cùng gam màu ghi sáng hiện đại, năng động của thành phố biển Đà Nẵng. Logo nhận diện được sơn màu vàng đồng sang trọng khẳng định đẳng cấp của một đoàn tàu chất lượng cao.

Ga Huế được công nhận là điểm du lịch

Điểm nhấn đặc biệt trong đoàn tàu đó là toa xe VIP (32 chỗ) được thiết kế với không gian hoài cổ, sang trọng của nội thất cung đình Huế. Điểm nhấn là bàn lượn dọc cửa sổ, nơi quý khách có thể nhâm nhi ly cafe, thưởng thức âm nhạc trực tiếp và ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của đèo Hải Vân.

Các toa xe đều được lắp hệ thống chiếu sáng đèn Led, âm thanh chất lượng cao, màn hình LCD cung cấp thông tin về hành trình và giải trí.

Ngoài ra, việc công bố Ga Huế là điểm du lịch, sẽ đưa nhà Ga Huế không chỉ là nơi trung chuyển, mà là một điểm đến trải nghiệm mang đậm giá trị lịch sử, kiến trúc. Qua đó thu hút thêm hành khách và kích thích nhu cầu đi tàu, góp phần nâng cao vị thế của ngành đường sắt trên bản đồ du lịch quốc tế.

Ông Đào Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt chia sẻ: “Giao diện mới của đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản miền Trung" sẽ không chỉ nâng tầm chất lượng dịch vụ vận tải đường sắt, mang đến những hành trình tiện nghi, an toàn hơn, mà còn góp phần thúc đẩy du lịch đến với Huế và Đà Nẵng, tiếp nối sự thành công của Đoàn tàu di sản trong 2 năm qua. Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cam kết sẽ tổ chức khai thác đoàn tàu một cách hiệu quả, an toàn, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tình…”.