KingBee đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 về hệ thống quản lý an toàn thông tin

(VTC News) -

Chứng nhận này khẳng định năng lực quản lý và hệ thống bảo mật dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Phạm vi chứng nhận bao gồm các hoạt động:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Dịch vụ quảng cáo, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.

Trong lĩnh vực trade marketing, các dữ liệu như doanh số (sell-in, sell-out), chương trình khuyến mãi và thông tin khách hàng đóng vai trò then chốt trong quá trình triển khai và đánh giá hiệu quả. Để đạt chứng nhận ISO 27001, đội ngũ KingBee đã xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo quy trình chuẩn hóa, giúp kiểm soát rủi ro và đảm bảo dữ liệu luôn an toàn, chính xác và minh bạch.

Thông qua đó, KingBee nâng cao năng lực cung cấp giải pháp trade marketing theo hướng toàn diện, trong đó hiệu quả triển khai được đảm bảo song hành với việc quản lý dữ liệu minh bạch và an toàn. Đây cũng là cơ sở giúp khách hàng và đối tác gia tăng mức độ tin cậy khi hợp tác.

Việc đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 là bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn hóa hệ thống vận hành của KingBee, đồng thời thể hiện cam kết trong việc bảo vệ dữ liệu và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây là nền tảng để KingBee tiếp tục hoàn thiện hệ thống vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về quản lý và bảo mật dữ liệu từ khách hàng và đối tác.