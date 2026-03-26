Vì sao ở Nhật Bản có rất ít thùng rác nơi công cộng?

Một trong những "cú sốc văn hóa" xảy ra với du khách lần đầu đặt chân đến Tokyo hay Osaka, Nhật Bản là sự sạch bóng đến kinh ngạc của đường phố, nhưng họ gần như không tìm thấy chiếc thùng rác công cộng nào.

Tại Việt Nam hay các quốc gia phương Tây, cứ cách vài chục mét lại có một giỏ rác, đó được coi là điều hiển nhiên để duy trì vệ sinh. Thế nhưng ở xứ sở hoa anh đào, việc cầm trên tay một chiếc vỏ chai hay túi nylon đi bộ suốt vài cây số mà không có chỗ vứt là chuyện thường tình.

Sự vắng bóng của thùng rác công cộng không phải là sai sót trong quản lý đô thị, mà là chiến lược có tính toán, kết hợp giữa yếu tố lịch sử, an ninh và ý thức hệ sâu sắc của người Nhật Bản.

Du khách không khỏi bối rối khi tìm thùng rác tại Nhật Bản. (Nguồn: Olive)

Vì sao ở Nhật Bản có rất ít thùng rác công cộng?

Nhiều du khách thường thắc mắc rằng nếu không có thùng rác, tại sao đường phố Nhật Bản lại không ngập tràn rác thải. Câu trả lời nằm ở một hệ thống vận hành dựa trên sự tự giác tối đa của mỗi cá nhân.

Thay vì dựa vào cơ sở hạ tầng công cộng, chính phủ Nhật Bản đã chuyển trách nhiệm giữ gìn vệ sinh sang cho từng người dân. Điều này tạo nên một nghịch lý thú vị là càng ít thùng rác, đường phố lại càng sạch hơn.

Vụ tấn công bằng khí độc Sarin

Lý do thực tế và cấp bách nhất dẫn đến việc dỡ bỏ hàng loạt thùng rác công cộng tại Nhật Bản bắt nguồn từ một sự kiện đau thương trong lịch sử. Vào ngày 20/3/1995, các thành viên của giáo phái Aum Shinrikyo đã thực hiện một vụ tấn công bằng khí độc Sarin trên hệ thống tàu điện ngầm Tokyo, khiến 13 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.

Trong quá trình điều tra và rà soát an ninh sau đó, các chuyên gia nhận định rằng những chiếc thùng rác công cộng với thiết kế kín đáo là nơi lý tưởng để những kẻ khủng bố che giấu thiết bị nổ hoặc chất độc hóa học. Để đảm bảo an toàn quốc gia và ngăn chặn các thảm kịch tương tự, chính quyền Nhật Bản đã quyết định loại bỏ phần lớn thùng rác tại các ga tàu, công viên và các trục đường chính.

Thùng rác công cộng được thiết kế trong suốt tại Nhật Bản. (Ảnh: Nanajpan)

Việc này giúp lực lượng an ninh dễ dàng quan sát các vật thể lạ và giảm thiểu không gian ẩn nấp cho các mối nguy hiểm tiềm tàng. Nếu có xuất hiện, các thùng rác hiện đại thường được thiết kế bằng chất liệu trong suốt để bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy đồ vật bên trong, giúp loại bỏ yếu tố bất ngờ từ những kẻ có ý đồ xấu.

Văn hóa "rác của mình thì mình tự mang về"

Ở Nhật Bản, có triết lý sống không chính thức nhưng được mọi người tuân thủ tuyệt đối: "Rác của bạn là trách nhiệm của bạn". Ngay từ khi còn ở bậc mầm non, trẻ em Nhật đã được dạy cách dọn dẹp lớp học, tự phân loại rác sau giờ ăn và mang rác cá nhân về nhà xử lý nếu không tìm thấy nơi vứt quy định.

Ý thức này ăn sâu vào máu thịt đến mức người Nhật coi việc vứt rác ra đường là hành động đáng xấu hổ và thiếu giáo dục. Khi đi ra ngoài, người dân Nhật thường mang theo những chiếc túi nilon nhỏ trong túi xách hoặc ba lô để chứa vỏ kẹo, khăn giấy hay chai nước đã sử dụng. Họ sẽ giữ chúng bên mình suốt cả ngày và chỉ xử lý khi về đến nhà.

Người Nhật Bản thường đem theo túi nylon cá nhân để đựng rác. (Ảnh: Nanajpan)

Việc mang rác về nhà giúp giảm tải áp lực cho hệ thống thu gom rác công cộng và đảm bảo rằng rác được phân loại đúng cách theo quy định khắt khe của từng địa phương. Đây là minh chứng rõ nhất cho tinh thần Omotenashi – sự tử tế và quan tâm đến cộng đồng, nơi mỗi cá nhân tự nguyện chịu một chút bất tiện nhỏ để giữ gìn vẻ đẹp chung cho không gian sống.

Quy trình phân loại rác phức tạp

Nhật Bản nổi tiếng thế giới với hệ thống phân loại rác chi tiết đến mức gây khó khăn cho cả người bản địa lẫn du khách. Rác không chỉ đơn thuần là "hữu cơ" hay "vô cơ", mà được chia thành rác cháy được, rác không cháy được, chai nhựa PET, lon nhôm, thủy tinh, giấy báo, và các loại chất thải lớn.

Việc đặt các thùng rác công cộng đại trà sẽ khiến việc phân loại này trở nên bất khả thi, vì người đi đường thường có xu hướng vứt lẫn lộn để rảnh tay nhanh chóng. Nếu chính quyền đặt quá nhiều thùng rác trên đường phố, chi phí để thuê nhân công phân loại lại đống rác hỗn tạp đó là cực kỳ khổng lồ.

Thay vào đó, bằng cách hạn chế thùng rác, chính quyền khuyến khích người dân mang rác về nhà – nơi họ có thời gian và điều kiện để thực hiện đúng các quy tắc phân loại của khu phố mình sống. Tại các cửa hàng tiện lợi (Konbini) hay máy bán hàng tự động, du khách vẫn có thể thấy các thùng rác, nhưng chúng được chia ngăn rất rõ ràng và chỉ dành cho những loại rác cụ thể như vỏ chai nhựa hoặc vỏ hộp thực phẩm mua tại đó.

Hệ thống phân loại rác tại Nhật Bản vô cùng phức tạp. (Ảnh: JPTimes)

Mỹ quan đô thị

Một trong những lý do khiến đường phố Nhật Bản luôn mang lại cảm giác dễ chịu là sự vắng mặt của mùi rác thải. Trong khí hậu mùa hè nóng ẩm của Nhật Bản, những thùng rác công cộng đầy ắp nếu không được thu gom liên tục sẽ nhanh chóng bốc mùi hôi thối, thu hút côn trùng, chuột và quạ.

Đặc biệt, loài quạ ở Nhật rất thông minh và hung dữ; chúng thường xuyên phá hoại các túi rác để tìm thức ăn, gây nên cảnh tượng nhếch nhác trên vỉa hè. Bằng việc loại bỏ thùng rác, chính quyền đã triệt tiêu luôn nguồn gốc của sự ô nhiễm mùi và sự xuất hiện của các loài động vật gây hại.

Đường phố trở nên thông thoáng hơn, không còn những "điểm đen" rác thải gây mất thẩm mỹ cho cảnh quan kiến trúc. Thay vì tốn ngân sách cho việc bảo trì, lau dọn và khử mùi các thùng rác công cộng, số tiền đó được đầu tư vào các hệ thống xử lý rác thải hiện đại và các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng.

Thùng rác công cộng dễ bị bừa bộn do bị động vật bới ra. (Ảnh: JPTimes)

Thói quen ăn uống nơi công cộng

Cuối cùng, việc có ít thùng rác cũng liên quan chặt chẽ đến hành vi văn hóa của người Nhật: họ rất hiếm khi vừa đi vừa ăn. Tại Nhật, hành động "Tachigui" (vừa đi vừa ăn hoặc đứng ăn ngoài đường) thường bị xem là không lịch sự.

Hầu hết mọi người sau khi mua đồ ăn nhẹ hoặc nước uống sẽ đứng lại ngay cạnh cửa hàng hoặc máy bán hàng tự động để tiêu thụ hết. Sau đó, họ bỏ vỏ vào thùng rác chuyên dụng đặt ngay tại đó trước khi tiếp tục hành trình. Chính vì thói quen này, nhu cầu về các thùng rác dọc đường phố trở nên không thực sự cần thiết. Nếu bạn mua một cây kem hay một hộp bánh, bạn sẽ được khuyến khích thưởng thức nó tại chỗ.

Các lễ hội đường phố (Matsuri) là ngoại lệ duy nhất khi lượng rác phát sinh lớn, nhưng ngay cả khi đó, các đơn vị tổ chức cũng thiết lập các trạm thu gom rác tạm thời với sự hướng dẫn của tình nguyện viên để đảm bảo sau khi lễ hội kết thúc, hiện trường lại sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khi hiểu được những lý do trên, du khách sẽ không còn cảm thấy phiền lòng khi phải giữ một vỏ chai nhựa trong túi suốt cả ngày. Ngược lại, họ sẽ cảm nhận được giá trị của sự sạch sẽ mà cả một dân tộc đang đồng lòng gìn giữ.