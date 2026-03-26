Iran tuyên bố ‘không đàm phán’ với Mỹ

Ngày 25/3, Nhà Trắng cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng "gây ra địa ngục" nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Tehran thách thức tuyên bố họ không có ý định đàm phán.

Những lời lẽ kích động ngày càng gay gắt từ phía Iran một lần nữa dập tắt hy vọng về việc giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông trong thời gian ngắn. Trong khi đó, xung đột trên thực địa cũng không có dấu hiệu giảm bớt sau gần 4 tuần Mỹ cùng Israel phát động chiến dịch.

Khói bốc lên từ vùng ngoại ô phía nam Beirut sau cuộc tấn công của Israel. (Ảnh: Reuters)

“Nếu Iran không chấp nhận thực tế hiện tại… ông Trump sẽ đảm bảo họ phải chịu những đòn giáng mạnh hơn bao giờ hết”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố sau khi có thông tin cho rằng Iran bác bỏ kế hoạch hòa bình của Mỹ.

“Tổng thống Trump không hề nói suông và ông ấy sẵn sàng gây ra hậu quả nghiêm trọng. Iran không nên tính toán sai lầm thêm lần nào nữa”, bà Leavitt nói, đồng thời cho biết “các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã bác bỏ khả năng tồn tại các cuộc tiếp xúc với Mỹ. Ông nhấn mạnh cho đến thời điểm hiện tại, Tehran chưa từng tham gia cuộc đàm phán nào với phía mà họ coi là đối thủ và lập trường này cũng sẽ không thay đổi trong tương lai gần.

“Cho đến nay, chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra với kẻ thù và chúng tôi cũng không có kế hoạch đàm phán", ông Araghchi cho hay.

Về phía Tổng thống Trump, ông vẫn luôn khẳng định Washington đang tiến hành đàm phán với Tehran nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc xung đột, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao được đẩy mạnh. Tuy nhiên, phía Iran liên tục đưa ra những tuyên bố mang tính thách thức, làm gia tăng mức độ căng thẳng.

Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, cuộc xung đột tại Trung Đông hiện đang "vượt khỏi tầm kiểm soát". Trên thực địa, các cuộc tấn công không hề giảm bớt khi mục tiêu ở Iran, Israel, Lebanon, Bahrain, Kuwait, Jordan và Ả Rập Xê-út đều bị tấn công.