Mỹ công bố thương vong trong xung đột với Iran

Theo thông tin từ phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, số binh sĩ bị thương trong chiến dịch quân sự phối hợp cùng Israel nhắm vào Iran tăng khoảng 200 người so với tuần trước, tính đến ngày 24/3. Trong số 290 người bị thương, có 255 người đã trở lại làm nhiệm vụ và 10 binh sĩ khác vẫn đang bị thương nặng.

CNN đưa tin những binh sĩ bị thương nặng bao gồm cả những trường hợp nguy kịch, có thể dẫn đến tử vong hoặc tử vong cận kề. Cho đến nay, có 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong hoạt động chiến đấu tại Iran.

Nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường sau vụ tấn công tên lửa của Iran ở Tel Aviv. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Tướng Dan Caine cho rằng phần lớn thương vong của quân nhân Mỹ đến từ những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran gây ra. Số lượng thương tích biến động hoặc tăng lên theo thời gian không phải là điều bất thường, vì các quân nhân có thể không tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức sau một sự cố tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của nó.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan rằng một thỏa thuận với Tehran sắp đạt được khi cử Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio cùng nhiều quan chức khác dẫn đầu cuộc đàm phán với Iran.

Theo CNN, Iran sẵn sàng lắng nghe đề xuất "bền vững" để chấm dứt xung đột và hai bên đã có những "tiếp cận" với nhau. Ông Trump cũng ám chỉ đến cử chỉ thiện chí "liên quan đến dầu khí" từ phía Iran và được ông mô tả là "món quà" giúp ích cho nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Tương tự, nguồn tin khác thông tin đại diện của Iran thông báo với chính quyền ông Trump rằng họ không muốn nối lại đàm phán với đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, ôngJared Kushner. Thay vào đó, họ muốn tiếp tục đàm phán với Phó Tổng thống JD Vance.

Thông điệp này được chuyển qua kênh bí mật tới Mỹ, cho thấy Iran tin các cuộc thảo luận có sự tham gia của ông Witkoff và ông Kushner sẽ không mang lại hiệu quả, do sự thiếu tin tưởng sau khi những cuộc đàm phán trước đó đổ vỡ.

Theo nguồn tin, Ngoại trưởng Rubio và ông Vance được xem là người có thiện cảm hơn với mong muốn chấm dứt xung đột. "Mọi người đều cho rằng ông Vance đang muốn kết thúc cuộc xung đột này", một trong những nguồn tin cho biết.