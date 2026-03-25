Mỹ gửi Iran kế hoạch hoà bình 15 điểm, xem xét ngừng bắn 1 tháng

Theo tờ New York Times, kế hoạch hòa bình này đã được chuyển tới các quan chức Iran vào 24/3 thông qua Pakistan.

Các nguồn tin cho biết đề xuất này đề cập đến chương trình tên lửa đạn đạo và chương trình hạt nhân của Iran.

Đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff, cùng con rể Jared Kushner được cho là đang tìm cách để Tehran đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng. Trong thời gian này, 15 điểm của kế hoạch sẽ được đưa ra đàm phán, theo kênh Channel 12 của Israel.

Nhà Trắng hiện chưa phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump nói Iran ''tặng quà" liên quan Hormuz

Cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết Iran đã đưa ra một đề nghị có giá trị nhằm đạt được thỏa thuận với Mỹ, trong khi các quan chức Iran cho đến nay vẫn phủ nhận việc các cuộc đàm phán này đang diễn ra.

Ông không nêu rõ đề nghị đó là gì, nhưng nói rằng đó là “một phần thưởng rất đáng kể” liên quan đến eo biển Hormuz.

“Chúng ta đã thắng. Cuộc chiến này đã kết thúc”, ông Trump tuyên bố tại Phòng Bầu dục.

Tuy nhiên, các nhà phân tích và cựu quan chức Mỹ cho rằng Iran cũng tin mình đang chiến thắng theo cách tiến hành chiến dịch phi đối xứng.

Những phát biểu của ông Trump về một thỏa thuận tiềm năng được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn lính thủy đánh bộ Mỹ, cùng chỉ huy và một số nhân sự của Sư đoàn Dù 82, đang được điều động tới Trung Đông.

NPR ngoài ra đưa tin quân đội Israel muốn tiếp tục chiến đấu với Iran thêm vài tuần nữa để đạt được các mục tiêu riêng.

Tính đến 24/3, Mỹ và Israel tiếp tục tấn công Iran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran báo cáo một cuộc tấn công vào đường ống dẫn khí cung cấp cho nhà máy điện ở tây nam nước này. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết một vật thể khác đánh trúng nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Iran phóng tên lửa đáp trả, trong đó có một loạt đánh trúng Tel Aviv.

Thủ tướng Pakistan: “Sẵn sàng” hỗ trợ đàm phán

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết trên mạng xã hội rằng nước ông “sẵn sàng” tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Ông cũng gắn thẻ (tag) tài khoản của Tổng thống Trump, một đặc phái viên Mỹ và ngoại trưởng Iran.

Hiện cả Mỹ và Iran đều chưa bình luận về đề nghị công khai của Pakistan. Pakistan có quan hệ tốt với chính quyền Trump, Iran và các quốc gia vùng Vịnh.

NPR xác nhận có những nỗ lực ngoại giao hậu trường nhằm mở đối thoại. Các bên trung gian như Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đang chuyển thông điệp và đóng vai trò trong việc hạ nhiệt căng thẳng.