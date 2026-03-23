Tổng thống Trump: Mỹ - Iran đồng thuận 15 điểm, sẽ chấm dứt xung đột triệt để

Tổng thống Donald Trump cho biết hai đặc phái viên hàng đầu của Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner có các cuộc thảo luận với phía Iran kéo dài đến tối muộn ngày 23/3 và đi tới thống nhất chung. Mỹ và Iran có đồng thuận 15 điểm, trong đó có điều rất quan quan trọng là Iran cam kết sẽ không phát triển và sở hữu vũ khí hạt nhân cũng như giao nộp kho dự trữ làm giàu uranium.

“Chúng tôi không muốn làm giàu uranium, nhưng chúng tôi cũng muốn có uranium được làm giàu”, ông Trump nói và cho biết Iran là bên liên lạc với Mỹ trước: "Họ gọi, chứ tôi không gọi. Họ muốn đạt được thỏa thuận và chúng tôi rất sẵn lòng đạt được thỏa thuận".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

“Tôi nghĩ nếu họ tiếp tục thực hiện điều đó, cuộc xung đột này sẽ chấm dứt và tôi cho rằng nó sẽ chấm dứt một cách rất, rất triệt để. Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian 5 ngày xem sao. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề này. Còn nếu không, chúng ta cứ tiếp tục ném bom như thường lệ", nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nói.

Ông Trump cũng cho rằng ông đang tìm kiếm thỏa thuận tương tự như ở Venezuela, nơi lực lượng Mỹ lật đổ nhà lãnh đạo lâu năm - ông Nicolas Maduro.

“Hãy nhìn Venezuela xem, mọi việc đang diễn ra tốt đẹp thế nào. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được quốc gia như vậy ở Iran", ông Trump nhấn mạnh.

Tuy nhiên, khi được phóng viên CNN hỏi Mỹ đang đàm phán với ai ở Iran, Tổng thống Trump chỉ cho biết họ đang đàm phán với một "nhân vật cấp cao" trong chính quyền Iran, nhưng không phải với nhà Lãnh tụ Tối cao mới Mojtaba Khamenei.

“Một người cấp cao. Đừng quên, chúng ta đã tiêu diệt giới lãnh đạo Iran ở giai đoạn một, giai đoạn hai và phần lớn giai đoạn ba. Nhưng chúng ta đang làm việc với một người mà tôi tin là được kính trọng nhất và là người lãnh đạo", ông Trump cho hay.

Theo CNN, ông Trump chưa nhận được thông tin nào về Lãnh tụ Tối cao mới của Iran. “Chúng tôi chưa nhận được tin tức gì từ con trai ông ấy. Thỉnh thoảng bạn sẽ thấy một tuyên bố được đưa ra, nhưng chúng tôi không biết liệu ông ấy còn sống hay không”, ông Trump nói thêm.

Ông cho biết thêm Mỹ có cuộc trao đổi với phía Israel và ông tin rằng Israel sẽ rất hài lòng với những thoả thuận đạt được. Tổng thống Trump nhấn mạnh giá dầu thế giới sẽ ngay lập tức giảm mạnh ngay sau khi thoả thuận chính thức có hiệu lực và ông muốn có "càng nhiều dầu càng tốt" khi đã nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu của Iran bị mắc cạn trên biển.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố tiếp tục tìm cách huy động 200 tỷ USD cho Lầu Năm Góc, ngay cả khi ông có ý định chấm dứt xung đột với Iran.

Tuy nhiên, việc thông qua dự luật này sẽ vô cùng khó khăn. Theo nhiều người tham gia vào cuộc thảo luận sơ bộ, lãnh đạo đảng Cộng hòa không tin họ có đủ phiếu để tài trợ cho cuộc xung đột tại Iran nếu không có kế hoạch chi tiết hơn từ Nhà Trắng.