CNN: Iran bác tin đối thoại với Mỹ, nói ông Trump 'phải nhượng bộ'

Hãng truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Bộ Ngoại giao đưa tin Iran phủ nhận mọi cuộc đối thoại với Washington, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump là nỗ lực nhằm giảm giá năng lượng và "câu giờ" cho các kế hoạch quân sự.

Theo hãng tin Mehr News, một quan chức ngoại giao cho biết có những “sáng kiến” từ các nước trong khu vực nhằm “giảm căng thẳng”. “Phản hồi của chúng tôi đối với tất cả những sáng kiến ​​đó đều rõ ràng: chúng tôi không phải là bên khơi mào cuộc chiến này và tất cả những yêu cầu đó nên được chuyển đến Washington", Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố.

Trực thăng tấn công Apache của Sư đoàn Dù 101 Mỹ trong cuộc diễn tập tại căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu. (Ảnh: AP/Vadim Ghirda)

Tương tự, hãng thông tấn Fars cũng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump về "cuộc đối thoại mang tính xây dựng" giữa hai nước. "Không có liên lạc trực tiếp nào với ông Trump, ngay cả thông qua trung gian", Fars thông tin.

Quan chức Iran lộ tiết lộ ông Trump đã nhượng bộ sau khi nghe tin Iran nhắm mục tiêu vào nhà máy điện ở khu vực Tây Á. "Ông Trump đã nhượng bộ sau khi nghe tin mục tiêu mà chúng tôi nhắm đến sẽ là tất cả nhà máy điện ở Tây Á", Fars nêu rõ.

Cách đây không lâu, trên trang Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông quyết định hoãn tấn công vào các nhà máy điện và cơ sở năng lượng Iran như tối hậu thư trước đó. “Tôi vui mừng thông báo rằng Mỹ và Iran có những cuộc đối thoại rất tốt và hiệu quả trong hai ngày qua về việc giải quyết triệt để, toàn diện tình trạng xung đột ở Trung Đông”, ông Trump viết.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Dựa trên giọng điệu và nội dung của những cuộc đối thoại sâu sắc, chi tiết và mang tính xây dựng này, tôi đã chỉ thị Bộ Chiến tranh hoãn mọi cuộc tấn công quân sự nhằm vào nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của những cuộc họp và thảo luận đang diễn ra”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết các cuộc đàm phán "sâu rộng, chi tiết và mang tính xây dựng" với Iran sẽ tiếp diễn trong tuần này.

Trước đó, ông Trump đưa ra "tối hậu thư 48 giờ", đe dọa sẽ tấn công nhà máy điện của Iran vào tối 23/3 nếu nước này không mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Thậm chí, nhà lãnh đạo Mỹ cũng từng nói ông không quan tâm đến việc theo đuổi thỏa thuận ngừng bắn với Iran.