Iran dội mưa tên lửa vào Israel, bác lời kêu gọi đàm phán của ông Trump

Thủ đô Tel Aviv bị tên lửa Iran tấn công. (Video: CNN)

Theo Reuters, loạt tên lửa đã kích hoạt còi báo động không kích ở một số khu vực của Israel, bao gồm cả thủ đô Tel Aviv, nơi người dân nghe thấy tiếng nổ vang lên từ các vụ đánh chặn. Trong một vụ tấn công, nhiều nhà dân ở miền bắc Israel ghi nhận tình trạng hư hại do mảnh vỡ tên lửa rơi xuống sau vụ đánh chặn. Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo.

CNN cũng ghi nhận nhiều tòa nhà bị hư hại và ô tô bốc cháy ở thủ đô Tel Aviv, sau vụ tấn công tên lửa của Iran vào sáng 24/3. Theo Tổ chức cứu hộ quốc gia Israel Magen David Adom (MDA), có ít nhất 4 địa điểm bị ảnh hưởng trên khắp Tel Aviv với 6 người bị thương cho đến nay.

Video từ hiện trường do CNN thu được cho thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên khi đám cháy bùng phát bên cạnh tòa nhà dường như bị hư hại nặng. Mặt tiền của một số tầng của tòa nhà bị tốc mái, trong khi mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất bên dưới. Cảnh sát thông tin các đội tìm kiếm và cứu hộ đang có mặt tại một số địa điểm bị ảnh hưởng.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng thông tin họ đang phát động cuộc tấn công mới vào mục tiêu của Mỹ và mô tả những lời nói của ông Trump là "chiến dịch tâm lý" đã "lỗi thời" và không có tác động gì đến cuộc chiến của Tehran.

Lính cứu hỏa Israel nỗ lực dập tắt đám cháy sau cuộc tấn công tên lửa của Iran. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf - người được cho làm trung gian trong cuộc đàm phán với Mỹ tuyên bố không có cuộc đàm phán nào diễn ra.

"Không có cuộc đàm phán nào được tiến hành với Mỹ và tin giả được sử dụng để thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ, nhằm thoát khỏi vũng lầy mà Mỹ và Israel đang mắc kẹt", ông Qalibaf viết trên X.

Ở diễn biến liên quan, trang tin Semafor đưa tin Mỹ sẽ tiếp tục cuộc tấn công vào Iran, ngoại trừ những cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng trong bối cảnh Tổng thống Trump mô tả cuộc đàm phán với quan chức Iran giấu tên diễn ra "hiệu quả". Báo cáo của Semafor cho biết thêm Israel không tham gia vào cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran.

Hiện tại, tờ Reuters chưa thể xác minh ngay lập tức thông tin này. Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận, do đang ngoài giờ làm việc.