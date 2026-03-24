Ông Trump lệnh tạm dừng tấn công, Israel vẫn không kích Iran

Quân đội Israel cho biết họ tiến hành làn sóng không kích mới vào Tehran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu tạm dừng các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Iran, cho rằng đã có các cuộc đàm phán “hiệu quả” với nước này.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ sẽ tiếp tục các hoạt động theo chỉ đạo của chính phủ Israel cho đến khi có thông báo khác. IDF nói với tờ Guardian rằng họ sẽ tránh cơ sở hạ tầng năng lượng, cho thấy Israel có thể làm theo Washington trong việc tạm ngừng nhắm vào các nhà máy điện và các địa điểm liên quan của Iran.

Hình ảnh một tòa nhà dân cư bị hư hại do cuộc tấn công, Tehran.

Tuy nhiên, theo hãng tin Fars, một đầu đạn đã nhắm trúng đường ống dẫn khí cung cấp cho nhà máy điện ở thành phố Khorramshahr của Iran. Văn phòng công ty khí đốt và một trạm giảm áp khí đốt bị hư hại trong một cuộc tấn công tại thành phố trung tâm Isfahan của Iran.

Một quan chức IDF nói với Times of Israel rằng quân đội không thể bình luận về thông báo đàm phán của Tổng thống Mỹ với Iran, cho rằng đó là “vấn đề thuộc cấp chính trị”. Phóng viên của Al Jazeera Arabic tại Tehran cho biết quy mô và cường độ các vụ nổ ở thủ đô Iran là “chưa từng có”.

Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công một loạt căn cứ quân sự và địa điểm vũ khí trong đợt tấn công mới vào Iran, bao gồm trụ sở phòng không và lực lượng mặt đất của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, một căn cứ của lực lượng Quds và cơ sở tình báo, cùng một cơ sở sản xuất tên lửa của Bộ Quốc phòng, cũng như các trung tâm nghiên cứu và sản xuất khác.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm 23/3 cũng cho biết họ đã tiến hành một cuộc tấn công mới vào các mục tiêu ở Israel.

Văn phòng Thủ tướng Israel chưa phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu bình luận về các cuộc đàm phán Mỹ-Iran hoặc quyết định của Washington không tấn công một số địa điểm tại Iran.

Kể từ khi bom của Mỹ và Israel bắt đầu rơi xuống Iran, ước tính tổng số người thiệt mạng (cả quân sự và dân sự) đã vượt 1.500, với một số nhóm nhân quyền báo cáo con số lên tới 3.230 tính đến ngày 21/3.

Trong khi đó, Israel tiếp tục chiến dịch quân sự tại Lebanon.