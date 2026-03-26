Doanh nghiệp quốc phòng chi 36 tỷ đồng 'lót tay' dự án BV Bạch Mai cơ sở 2

VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn (cùng là cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án trọng điểm thuộc Bộ Y tế) bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và Nhận hối lộ.

Quá trình điều tra vụ án, 10 nhà thầu làm đơn tố giác Nguyễn Chiến Thắng đã yêu cầu họ phải chi 5% giá trị được tạm ứng, thanh toán.

Điều tra theo tố giác, cơ quan tố tụng cho rằng, sau khi các nhà thầu trúng thầu và triển khai thực hiện các gói thầu, Nguyễn Chiến Thắng yêu cầu mỗi khi được tạm ứng, thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban Y tế trọng điểm 5% giá trị trước thuế.

Đổi lại, họ được ông Thắng tạo điều kiện trong việc thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán nên các nhà thầu đồng ý.

Các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp (gồm nhà thầu chính và nhà thầu phụ) của 2 dự án đã trực tiếp đưa cho Nguyễn Chiến Thắng tổng số tiền hơn 88,4 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Đến tháng 9/2017, sau khi ông Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó Giám đốc phụ trách Ban Y tế trọng điểm (sau đó làm Giám đốc) không trực tiếp thoả thuận với các nhà thầu nhưng tiếp tục vận hành cơ chế nhận tiền như nêu trên.

Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện nên mới có 3 nhà thầu đưa cho ông Tuấn tổng số tiền 12,17 tỷ đồng. Những lần đưa tiền thường được thực hiện tại phòng làm việc của Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn.

Với gói thầu XDBM-01 (xây dựng Bệnh viện Bạch Mai), điều tra xác định ngày 24/2/2015, Nguyễn Chiến Thắng và đại diện Liên danh Tổng Công ty 36 - Tổng Công ty 319 - Tổng Công ty Thành An (là các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng) ký hợp đồng giá trị hơn 2.189 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2024, Ban Y tế trọng điểm đã tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu với tổng số tiền hơn 1.903 tỷ đồng.

Các nhà thầu này nhiều lần đưa cho Nguyễn Chiến Thắng, tổng cộng hơn 37,8 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Bá Long, Chủ tịch Công ty An Thịnh, là nhà thầu phụ đưa 1,8 tỷ đồng; còn lại hơn 36 tỷ đồng là do các nhà thầu trực thuộc Bộ Quốc phòng đưa.

Sau khi Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, các nhà thầu là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng tiếp tục đưa cho Nguyễn Hữu Tuấn 4,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thu thập thông tin, tài liệu liên quan các nhà thầu là các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (gồm Tổng Công ty 36, Tổng Công ty 319, Tổng Công ty Thành An và Công ty cổ phần Armephaco) có hành vi đưa tiền cho Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan các nhà thầu này, chuyển đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Chiến Thắng thừa nhận việc thoả thuận và nhận tiền của các nhà thầu. Ông Thắng khai sau khi nhận 88,4 tỷ đồng đã chi cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến, khi đó là Bộ trưởng Bộ Y tế, tổng cộng 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD; chi cho Nguyễn Hữu Tuấn tổng cộng 3,47 tỷ đồng.

Ông Thắng còn chi cho Trần Văn Sinh, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế, gần 3 tỷ đồng; cho Nguyễn Kim Trung, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, hơn 1,7 tỷ đồng.

Ông Thắng còn khai chi chúc Tết lãnh đạo Bộ Y tế 500 triệu đồng; cho một số cá nhân tại Ban Y tế trọng điểm tổng cộng 5,5 tỷ đồng; cho các cá nhân tại một số Bộ, Ngành tổng cộng 2,4 tỷ đồng; chi bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo Ban Y tế trọng điểm hơn 6,1 tỷ đồng; chi các hoạt động chung của Ban Y tế trọng điểm 900 triệu đồng; cho một số đơn vị thuộc Bộ Y tế tổng cộng 1,6 tỷ đồng.

Các khoản chi này đều không có tài liệu chứng minh. Ngoài ra, bị can Thắng còn khẳng định, từ nguồn tiền này, đã đưa cho Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, 2 triệu USD để nhờ tác động đến Đoàn kiểm tra của UBKT Trung ương, giúp bản thân không bị kỷ luật. Theo điều tra, bị can Thiêm lừa đảo chiếm đoạt số tiền này, không đưa cho ai để giúp ông Thắng.

Bị can Nguyễn Hữu Tuấn khai sau khi nhận hơn 12,17 tỷ đồng từ các nhà thầu, có đưa cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 5 tỷ đồng; chi cho các hoạt động của Ban Y tế trọng điểm gần 5,9 tỷ đồng và sử dụng cá nhân 1,28 tỷ đồng.

Ông Tuấn còn thừa nhận nhiều lần được Nguyễn Chiến Thắng đưa tiền nhưng tổng số chỉ là 2,47 tỷ đồng, không phải 3,47 tỷ như ông Thắng khai.

Vẫn theo cáo trạng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận nhiều lần cầm tiền của Nguyễn Chiến Thắng nhưng tổng số chỉ 2,5 tỷ đồng và một lần nhận từ Nguyễn Hữu Tuấn số tiền 5 tỷ đồng.

Khi nhận, bà Tiến không được Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn cho biết về nguồn gốc của số tiền này. Cơ quan điều tra cho đối chất nhưng ông Thắng giữ nguyên lời khai về số tiền đưa còn cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến giữ nguyên lời khai về số tiền nhận.

Bị can Trần Văn Sinh thừa nhận nhiều lần nhận từ Nguyễn Chiến Thắng tổng số 2,97 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Kim Trung thừa nhận nhiều lần nhận từ Nguyễn Chiến Thắng, tổng số 1,725 tỷ đồng. Khi đưa, ông Thắng nói để bồi dưỡng nhưng không cho biết về nguồn gốc của số tiền.

Cáo trạng cho rằng, đủ căn cứ xác định bị can Nguyễn Chiến Thắng lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền cho Thắng theo tỷ lệ 5%/số tiền được tạm ứng, thanh toán.

Bị can Nguyễn Hữu Tuấn khi lên chức thay ông Thắng, không trực tiếp thoả thuận nhưng vẫn tiếp tục vận hành cơ chế nhận tiền của các nhà thầu do người tiền nhiệm.

Các nhà thầu do bị lệ thuộc vào các bị can Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn nên buộc phải đưa tiền. Tổng số, ông Thắng đã nhận hơn 88,4 tỷ đồng, trong đó có 36,7 tỷ của các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; ông Tuấn đã nhận 12,17 tỷ đồng gồm 4,5 tỷ từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.