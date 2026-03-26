Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Bangladesh hôm nay 26/3 trên kênh nào?

(VTC News)

Đội tuyển Việt Nam đấu với Bangladeshtrên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội trong loạt trận giao hữu quốc tế đầu tiên của tháng 3/2026. Trận đấu diễn ra lúc 19h hôm nay 26/3, chiếu trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt") và kênh truyền hình VTV7.

Thông tin đội tuyển Việt Nam và Bangladesh

Cuộc đối đầu với Bangladesh là màn tập dượt của đội tuyển Việt Nam trước khi so tài với Malaysia ở lượt trận quyết định thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Dù chắc suất tham dự vòng chung kết, huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò không phải là không có mục tiêu ở cả 2 trận đấu.

Thử nghiệm và hoàn thiện đội hình chắc chắn là vấn đề quan trọng được nhà cầm quân người Hàn Quốc nhắm đến. Dù thành công rực rỡ với U23 Việt Nam trong hơn một năm qua, ông Kim Sang-sik vẫn đang loay hoay trong sự nghi ngờ ở đội tuyển quốc gia kể từ sau chức vô địch AFF Cup 2024.

Đội tuyển Việt Nam không thi đấu nhiều và màn trình diễn của Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội chưa tạo ra sự an tâm. HLV Kim Sang-sik cũng chưa có được bộ khung đội hình rõ ràng, đặc biệt là hàng phòng ngự khi các cầu thủ tốt nhất ở vị trí này không có phong độ và thể trạng ổn định.

Trong khi đó, bài toán ở hàng công có thể được giải quyết phần nào với sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên. Cầu thủ nhập tịch của câu lạc bộ Hà Nội có cơ hội ra mắt đội tuyển Việt Nam trong lần đầu tiên được triệu tập. Anh từng kết hợp với Nguyễn Xuân Son tạo thành bộ đôi tiền đạo nguy hiểm nhất V.League.

"Tôi có thể sử dụng cả Xuân Son, Hoàng Hên trên hàng công với sơ đồ 2 tiền đạo hoặc 1 tiền đạo cắm. Xuân Son những ngày qua gặp chấn thương nhẹ ở bắp đùi, chúng tôi sẽ kiểm tra lại để đưa ra phương pháp tốt nhất, giúp cậu ấy có thể thi đấu tốt", huấn luyện viên Kim Sang-sik nói trong buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh.