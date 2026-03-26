Đội hình dự kiến Việt Nam vs Bangladesh: Hoàng Hên tái hợp Xuân Son

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh hôm nay 26/3 là buổi tập dượt quan trọng để huấn luyện viên Kim Sang-sik lắp ghép, thử nghiệm đội hình. Màn ra mắt của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên trong màu áo đội tuyển Việt Nam là một trong những chi tiết được người hâm mộ mong chờ nhiều nhất.

"Tôi có thể sử dụng cả Xuân Son, Hoàng Hên trên hàng công với sơ đồ 2 tiền đạo hoặc 1 tiền đạo cắm. Xuân Son những ngày qua gặp chấn thương nhẹ ở bắp đùi, chúng tôi sẽ kiểm tra lại để đưa ra phương pháp tốt nhất, giúp cậu ấy có thể thi đấu tốt", huấn luyện viên Kim Sang-sik nói trong buổi họp báo trước trận đấu.

Đỗ Hoàng Hên có cơ hội ra mắt đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Bangladesh.

Theo lời nhà cầm quân người Hàn Quốc, cặp tiền đạo Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên có thể tái hợp trong cả 2 phương án đội hình mà ông thường sử dụng ở đội tuyển Việt Nam (3-4-3 hoặc 3-5-2). Vấn đề đối với 2 cầu thủ này là thể trạng của họ hiện tại đủ để đáp ứng cường độ thi đấu trong bao lâu.

Hoàng Hên vẫn là ngôi sao đẳng cấp hàng đầu V.League về kỹ năng xử lý bóng nhưng cầu thủ 32 tuổi này không còn ở đỉnh cao. Trong khi đó, Xuân Son chưa lấy lại phong độ và vóc dáng sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Cầu thủ của Nam Định cũng vừa bị đau trong buổi tập gần đây.

Ở vị trí thủ môn, HLV Kim Sang-sik quyết định không gọi Nguyễn Đình Triệu. Lê Giang Patrik chưa đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Suất bắt chính là cuộc cạnh tranh giữa Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip và Trần Trung Kiên.

Với màn thể hiện tốt ở U23 Việt Nam cũng như phong độ ổn định tại Hoàng Anh Gia Lai, Trung Kiên có cơ hội không nhỏ khi cạnh tranh với 2 đàn anh Việt kiều. Cần lưu ý rằng cả Văn Lâm và Filip đều chưa giành được sự tín nhiệm tuyệt đối cho vị trí số thủ môn số một dưới thời ông Kim Sang-sik.

Đối với hàng hậu vệ, sự trở lại của Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng rất quan trọng ở thời điểm này. HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể ưu tiên các cầu thủ của CLB Công an Hà Nội - đội hiếm hoi ở V.League chơi ổn định với sơ đồ 3 trung vệ và đang đứng đầu bảng xếp hạng.

Ở hàng công, Nguyễn Trần Việt Cường và Phạm Gia Hưng khó chen vào đội hình chính trong khi Phạm Tuấn Hải cũng không có phong độ tốt. Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long có thể được sử dụng ở một trong hai vị trí hộ công, bên cạnh Hoàng Hên.

Trong khi đó, khu vực giữa sân do 2 cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng tốt là Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Hoàng Đức quán xuyến. Thành Long có thể giữ nhịp trận đấu bằng những đường chuyền, trong khi Hoàng Đức nguy hiểm ở những pha dẫn bóng và đột phá dứt điểm.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội lúc 19h hôm nay 26/3.

Đội hình dự kiến của đội tuyển Việt Nam đấu Bangladesh

Thủ môn: Trần Trung Kiên;

Hậu vệ: Trương Tiến Anh, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Jason Quang Vinh Pendant;

Tiền vệ: Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hoàng Đức;

Tiền đạo: Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Xuân Son; Đỗ Hoàng Hên.