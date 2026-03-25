Tôn vinh di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ giữa đỉnh thiêng Fansipan

Khai mạc vào ngày 22 và kéo dài đến hết ngày 24/3 (tức mùng 4 đến 6/2 Âm lịch), đỉnh Fansipan đã trở thành điểm hẹn của Chương trình giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ lần thứ 5. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh loại hình di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc, đồng thời kỷ niệm 10 năm Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2016-2026).

Chương trình giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam vừa diễn ra tại Fansipan.

Nghi thức hầu đồng – hay còn được biết đến với tên gọi hầu bóng, đồng bóng – từ lâu đã giữ vai trò "linh hồn" trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ của người Việt. Không chỉ đơn thuần là những màn trình diễn, thông qua thanh âm rộn ràng của chầu văn, những điệu múa uyển chuyển, hầu đồng khơi dậy trong mỗi người niềm khát vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đồng thời dẫn dắt tâm hồn hướng tới những giá trị thiện lương.

Chương trình năm nay quy tụ các thanh đồng ưu tú, thực hiện những giá hầu đồng chuẩn mực tại sân Bích Vân Thiền Tự, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách đến Fansipan. Trong 3 ngày diễn ra Chương trình giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ (21/3-24/3), các thanh đồng thực hiện hơn 30 giá hầu đặc sắc, trong đó có: Thỉnh Tam tòa Thánh Mẫu, Đức Ông Trần Triều, Đức Chúa Thượng Ngàn, Cô đôi Thượng Ngàn….

Du khách được hòa mình vào không gian rực rỡ sắc màu của các trang phục truyền thống, những động tác múa uyển chuyển đầy mê hoặc như kể lại những câu chuyện huyền thoại. “Lần đầu tiên được xem hầu đồng ở độ cao hơn 3.000m, tôi cảm thấy một sự rung động rất khác biệt. Giữa mây ngàn và tiếng chuông chùa, những giá hầu như kết nối đất trời, khiến tôi thấy tâm hồn mình thanh tịnh và thêm yêu những giá trị truyền thống của dân tộc" – chị Minh Anh (du khách từ TP.HCM) chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc, anh Robert – một du khách nước ngoài bày tỏ sự thán phục: "Những bộ trang phục rực rỡ và vũ đạo uyển chuyển của các bạn thật sự lôi cuốn. Thưởng thức một di sản thế giới trong không gian ngoạn mục và sương mây huyền ảo như thế này là trải nghiệm độc bản mà tôi chưa từng thấy ở nơi nào khác trên thế giới".

Hành trình di sản tại Fansipan mùa này còn được tô điểm bởi vẻ đẹp rực rỡ từ thiên nhiên và các công trình tâm linh kỳ vĩ. Từ sân Đền Mẫu, bước chân hành hương dẫn lối du khách dạo bước trên đường La Hán, nơi có 18 bức tượng đồng tinh xảo ẩn hiện trong sương mây. Tiếng chuông chùa vang vọng từ Kim Sơn Bảo Thắng Tự cùng vẻ từ bi của tượng Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Tượng Phật A Di Đà uy nghiêm giúp mỗi người tìm thấy sự cân bằng nơi đỉnh cao hơn 3.000m.

Quần thể tâm linh kỳ vĩ giữa núi rừng và biển mây trông như một bức tranh vô cùng đẹp mắt.

Tháng 3 cũng là "thời điểm vàng" để chiêm ngưỡng hoa Đỗ quyên, loài hoa được mệnh danh là "Nữ hoàng núi rừng" của dãy Hoàng Liên Sơn bắt đầu bung nở. Từ tuyến cáp treo Fansipan đạt 2 kỷ lục Guinness, du khách có thể ngắm nhìn những vạt đỗ quyên cổ thụ, có loài đến 700-800 năm tuổi khoe sắc thắm giữa biển mây.

Bước xuống cáp treo, du khách sẽ lạc lối trong thiên đường hoa cải vàng rực rỡ trải dài tít tắp dọc cổng vào khu du lịch. Sắc vàng óng ả của hoa cải mèo hòa quyện cùng vẻ đẹp hiện đại của vườn hoa cúc Susi màu cam xinh xắn tạo nên những bối cảnh lý tưởng cho những bức ảnh kỷ niệm ấn tượng. Bên cạnh đó, sắc thắm của loài hoa Anh đào cùng muôn hoa đua nở càng làm cho hành trình du ngoạn của du khách thêm phần hoàn mỹ.

Không gian văn hoá Bản Mây là trải nghiệm không thể bỏ qua khi du khách đến Fansipan.

Không chỉ có cảnh sắc, nhịp sống bản địa tại Bản Mây của 9 cộng đồng dân tộc thiểu số cũng tạo nên một sức hút khó cưỡng. Không khí tưng bừng của mùa lễ hội dường như vẫn rộn ràng tại Bản Mây với những điệu múa, lời ca thấm đẫm văn hóa nghệ thuật Tây Bắc qua show diễn Đỉnh thiêng du ký hay Tây Bắc mùa hoa nở.

Sự giao thoa tinh tế giữa cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ và những giá trị di sản truyền thống ngày càng khẳng định vị thế của Điểm du lịch văn hóa và thắng cảnh thiên nhiên hàng đầu thế giới Sun World Fansipan Legend.