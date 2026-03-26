Đội nhà xô xát với đối thủ bị phạt thẻ đỏ, dân mạng Trung Quốc tranh cãi

Video trọng tài Maimeitijiang rút thẻ đỏ với Oussama Thiangkham và Xuan Zhijian

Trận hòa 2-2 giữa U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan tại giải giao hữu CFA Team China 2026 diễn ra tối 25/3 nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Nguyên nhân xuất phát từ quyết định rút 2 thẻ đỏ của trọng tài Maimaitijiang ở những giây cuối cùng, khiến truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc chia rẽ gay gắt.

Ở phút 90+8, U23 Trung Quốc được hưởng một quả đá phạt ở bên cánh phải. Tuy nhiên, các cầu thủ hai đội đã xảy ra xô xát trong vòng cấm khi tranh chấp vị trí. Trọng tài Maimaitijiang lập tức can thiệp và rút hai thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của Xuan Zhijian bên phía Trung Quốc và Oussama Thiangkham của Thái Lan. Quyết định được đưa ra rất nhanh, nhưng lại thiếu góc quay rõ ràng trên truyền hình, khiến người xem ban đầu không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ngay sau đó, các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã làm rõ hơn tình huống, đồng thời thổi bùng làn sóng tranh luận. Theo trang 163.com, đây là một quyết định gây khó hiểu. Tờ báo cho rằng cầu thủ Thái Lan có hành vi đánh vào mặt đối phương, trong khi Xuan Zhijian chủ yếu lao vào với ý định can ngăn.

Trong bối cảnh đó, trên các trang tin thể thao và mạng xã hội Trung Quốc, việc cả hai cùng nhận thẻ đỏ bị xem là thiếu công bằng. Không ít người hâm mộ bóng đá ở đất nước tỷ dân bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng trọng tài đã xử lý thiếu chính xác và khiến đội nhà chịu thiệt.

"Thông thường, trong tình huống như vậy, cầu thủ Thái Lan nhiều khả năng sẽ bị truất quyền thi đấu, còn Xuan Zhijian chỉ phải nhận thẻ vàng. Thế nhưng, trọng tài lại rút thẻ đỏ trực tiếp cho cả hai. Quyết định này ngay lập tức khiến cộng đồng người hâm mộ Trung Quốc dậy sóng. Nhiều người cho rằng đây là cách xử lý thiếu công bằng, “đánh đồng” lỗi của hai bên và bỏ qua bối cảnh cụ thể", trang 163.com nhận định.

Tuy nhiên, bài viết trên Sohu lại đưa ra góc nhìn ngược lại. "Hoàn toàn chính đáng! Cầu thủ đội tuyển U23 quốc gia đã bị đuổi khỏi sân bằng thẻ đỏ sau khi cố gắng can ngăn một vụ ẩu đả, tất cả các chi tiết của vụ việc đã phơi bày sự thật", trang tổng hợp Sohu đưa ra nhận định ngay ở tiêu đề.

Theo phân tích của họ, Xuan Zhijian không đơn thuần chỉ can ngăn mà còn có những hành động vượt quá giới hạn. Những hành vi này, theo luật, hoàn toàn có thể dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp. Một số bình luận cho rằng quyết định của trọng tài là hợp lý, bởi cầu thủ Trung Quốc đã không giữ được sự kiềm chế trong tình huống nhạy cảm.

"Đoạn video cho thấy Xuan Zhijian đã có những hành động vượt quá giới hạn. Anh không chỉ kéo trọng tài Maimaitijiang mà còn choàng tay vào cổ cầu thủ Thái Lan Osama Thiemak, với các động tác khá quyết liệt. Trọng tài biên đứng gần đó đã quan sát toàn bộ tình huống và lập tức báo lại, để rồi trọng tài chính rút thẻ đỏ với Xuan Zhijian", tờ báo viết.

Trong khi đó, Sina Sports lại đưa ra cái nhìn trung lập hơn. Theo Sina, tình huống diễn ra rất nhanh và phức tạp: Xuan Zhijian có ý định can ngăn, nhưng đồng thời cũng có những động tác va chạm với đối thủ và tác động đến trọng tài. Điều này khiến quyết định của trọng tài trở nên gây tranh cãi, bởi nó nằm ở ranh giới giữa “can ngăn” và “hành vi quá khích”.

Điểm đáng chú ý là tranh luận không chỉ dừng lại ở pha bóng cụ thể, mà còn mở rộng sang năng lực điều hành của trọng tài Maimaitijiang. Trên các diễn đàn và mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người hâm mộ cho rằng vị trọng tài này thường xuyên gây tranh cãi trong các trận đấu, đặc biệt là khả năng kiểm soát những tình huống căng thẳng. Một số ý kiến nhận định ông có xu hướng rút thẻ nhanh để xử lý tình huống, nhưng lại thiếu sự phân tích kỹ lưỡng về mức độ lỗi của từng cầu thủ.

Dù vậy, cũng có quan điểm cho rằng việc rút hai thẻ đỏ cùng lúc là cách để nhanh chóng dập tắt xung đột, tránh tình huống leo thang thành ẩu đả nghiêm trọng hơn. Trong những trận đấu trẻ, nơi cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm và dễ mất kiểm soát cảm xúc, sự cứng rắn của trọng tài đôi khi là cần thiết để giữ trật tự.

Trận đấu vốn đã thu hút sự chú ý khi hai đội từng nằm chung bảng tại Asian Cup năm nay, nơi tuyển quốc gia Trung Quốc hòa đối thủ 0-0. Ở lần tái đấu này, U23 Trung Quốc không có lực lượng mạnh nhất do nhiều trụ cột được gọi lên đội tuyển quốc gia, khiến sức mạnh suy giảm đáng kể. Chấn thương của thủ môn số một Li Hao càng khiến HLV Antonio rơi vào cảnh thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng.

Đội U23 Thái Lan cũng phải đối mặt với đội hình thiếu hụt, khi năm cầu thủ chủ chốt được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, khiến họ trở thành "đồng đội cùng chung cảnh ngộ" về mặt sức mạnh tổng thể.