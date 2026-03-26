Nhà được đền bù 10 tỷ đồng, tôi không được chia chỉ vì lấy người bố mẹ không ưa

Bố mẹ tôi làm ăn khá giả, nhiều năm tích cóp nên đến nay có vài căn nhà cho thuê. Từ nhỏ, 4 anh em tôi không thiếu thốn gì và được bố mẹ chăm lo đầy đủ.

Ba năm trước, khi tôi dẫn bạn trai về ra mắt, bố mẹ đã tỏ thái độ không hài lòng vì bạn trai tôi không có công việc ổn định. Bố mẹ nói thẳng rằng bạn trai tôi không có tương lai và khuyên tôi nên suy nghĩ lại.

Nhưng khi ấy tôi đang yêu, tôi tin rằng chỉ cần hai người cố gắng thì cuộc sống rồi sẽ ổn nên bất chấp sự phản đối của gia đình, tôi và bạn trai quyết định đi đăng ký kết hôn. Không có lễ cưới, không có họ hàng hai bên chứng kiến, chúng tôi về sống với nhau trong căn nhà thuê ở xa trung tâm thành phố.

Chỉ vì tôi lấy chồng trái ý khiến bố mẹ mà bị gạch tên khỏi phần tài sản chung.

Từ ngày tôi lấy chồng, mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ càng căng thẳng, bố mẹ không từ mặt tôi, nhưng gần như không quan tâm. Tôi không còn nhận được sự hỗ trợ nào từ bố mẹ, cuộc sống của hai vợ chồng vì thế khá chật vật. Tôi đi làm với mức lương bình thường, còn chồng tôi vẫn loay hoay với những công việc thời vụ.

Nhiều lúc tôi cũng tủi thân khi nghĩ về những lời bố mẹ từng nói nhưng đã lựa chọn rồi, tôi chỉ biết tự động viên mình cố gắng. Ba năm trôi qua, thỉnh thoảng tôi vẫn về thăm nhà và vẫn hy vọng thời gian sẽ khiến bố mẹ nguôi ngoai.

Gia đình tôi có một căn nhà cho thuê nhưng nằm trong diện giải tỏa, căn nhà ấy vừa được đền bù hơn 10 tỷ đồng. Khi nghe tin, cả nhà bàn chuyện chia tiền, bố mẹ nói sẽ giữ lại 1 tỷ đồng để dưỡng già, còn lại chia cho ba anh chị em của tôi mà không có tên tôi.

Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ mình nghe nhầm nhưng anh trai nói rõ bố mẹ đã quyết định như vậy từ trước. Theo lời ông bà, tôi đã chọn con đường riêng, không nghe lời khuyên của gia đình nên mọi chuyện sau này phải tự chịu trách nhiệm.

Tôi cảm thấy rất tủi thân vì cũng là con của bố mẹ, cũng lớn lên trong ngôi nhà ấy mà chỉ vì tôi lấy chồng trái ý khiến bố mẹ mà bị gạch tên khỏi phần tài sản chung. Các anh chị của tôi cũng không nói gì nhiều, họ chỉ bảo rằng đó là quyết định của bố mẹ, khó có thể thay đổi. Nhiều lúc tôi cũng định nói chuyện với bố mẹ nhưng chỉ sợ nếu đòi hỏi, khoảng cách giữa tôi và bố mẹ sẽ càng lớn hơn.