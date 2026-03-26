'Soi 360 độ' bệnh viện gần 1.500 tỷ đồng: Nhiều máy móc, hạng mục chưa từng có

Không đơn thuần là địa điểm khám chữa bệnh, Vinmec Ocean Park 2 còn là mô hình tích hợp đồng bộ điều trị - phục hồi - an dưỡng, hướng tới thiết lập chuẩn mực mới trong lĩnh vực y tế chất lượng cao tại Việt Nam. Bệnh viện mang đến nhiều công nghệ tiên tiến nhất, cùng khu biệt thự dành cho bệnh nhân với tiêu chuẩn hàng đầu.

Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2, vốn đầu tư 1.482 tỷ đồng, tọa lạc tại xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên), có diện tích 31.000 m2, quy mô 114 giường nội trú, công suất dự kiến 135.000 lượt khám mỗi năm.

Bệnh viện gồm 14 chuyên khoa, cung cấp đầy đủ dịch vụ khám chữa bệnh, phẫu thuật, phục hồi chức năng và chăm sóc theo tiêu chuẩn quốc tế. Đáng chú ý, người bệnh được tiếp cận hệ sinh thái khép kín, trong đó khu an dưỡng được thiết kế theo mô hình “resort chăm sóc sức khỏe” đẳng cấp quốc tế với 18 căn biệt thự tổng thống.

Các căn biệt thự được tích hợp đầy đủ tiêu chuẩn y khoa vào nghỉ dưỡng cao cấp. Không gian đảm bảo riêng tư, yên tĩnh, kết hợp theo dõi y khoa 24/7 cùng chế độ dinh dưỡng và chăm sóc cá nhân hóa.

Hệ thống đa chuyên khoa phát triển với mũi nhọn là chấn thương chỉnh hình - cơ xương khớp, ứng dụng công nghệ 3D trong cá thể hóa điều trị, đặc biệt trong thay khớp, chấn thương thể thao và phục hồi vận động. Đặc biệt, công nghệ robot cũng sẽ được đưa vào phẫu thuật, góp phần nâng cao độ chính xác, giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục, qua đó nâng cao hiệu quả điều trị.

Về trang thiết bị, bệnh viện sở hữu hệ thống chụp cộng hưởng từ Magnetom Vida XT 3.0 Tesla hiện đại hàng đầu thế giới, lần đầu có mặt tại Việt Nam. Thiết bị giúp rút ngắn thời gian chụp 45-75% so với các thế hệ trước, khoang chụp rộng hơn, giảm cảm giác chật hẹp cho người bệnh. Công nghệ từ trường siêu dẫn 3.0 Tesla kết hợp hệ thống thu nhận tín hiệu đa kênh cho phép tái tạo hình ảnh có độ phân giải cao, hỗ trợ phát hiện sớm các tổn thương vi thể ở não, tủy sống, mạch máu và nhiều cơ quan nội tạng.

Trong chẩn đoán các bệnh lý tim mạch, gan mật và ổ bụng, hệ thống vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh cao ngay cả khi người bệnh khó nín thở hoặc phối hợp kém. Với bệnh lý ung thư, công nghệ giúp theo dõi tổn thương ổn định qua nhiều lần chụp, hỗ trợ đánh giá chính xác đáp ứng điều trị và điều chỉnh phác đồ kịp thời.

Bên cạnh đó, bệnh viện trang bị hệ thống CT 512 lát cắt của GE Healthcare, cho phép chụp toàn thân chỉ trong khoảng 3 giây. Hệ thống X-quang hiện đại, tiêu biểu là Multix Impact Ortho, hỗ trợ chụp chi tiết phổi, toàn bộ cột sống và xương chi dưới. Ngoài ra, còn có hệ thống siêu âm 4D thế hệ mới, máy chụp nhũ ảnh Mammomat Revelation cùng 4 phòng mổ trang bị thiết bị hiện đại và trung tâm tiệt khuẩn công nghệ cao, đảm bảo an toàn tối đa.

Bệnh viện quy tụ đội ngũ chuyên gia, giáo sư, bác sĩ giàu kinh nghiệm, đứng đầu là GS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng - Giám đốc Bệnh viện, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành Tim mạch, Hệ thống Y tế Vinmec. Các bác sĩ thường xuyên cập nhật kiến thức, chuyển giao kỹ thuật mới và tham gia các chương trình hợp tác quốc tế tại Pháp, Mỹ, Nhật Bản và Singapore, bảo đảm người bệnh được tiếp cận những tiến bộ y học mới nhất.

Mô hình phục hồi chức năng chuyên sâu cho các bệnh lý thần kinh, tim mạch và hậu phẫu giúp quá trình điều trị - phục hồi diễn ra liên tục, toàn diện.

Khu phục hồi chức năng được đầu tư đồng bộ với các thiết bị tiên tiến, hỗ trợ phục hồi vận động và chức năng hiệu quả, góp phần rút ngắn thời gian điều trị và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Chú trọng nâng cao trải nghiệm khách hàng, Trung tâm tiêm chủng, khoa Nhi được thiết kế sinh động với màu sắc tươi sáng, không gian thân thiện, giúp trẻ giảm bớt lo lắng, hợp tác tốt hơn trong quá trình thăm khám và điều trị.

Một trong những ưu điểm nổi bật khi thăm khám tại Vinmec Ocean Park 2 là quy trình được thiết kế khoa học, với các chuyên khoa liên quan được bố trí liền kề trong cùng một khu vực, hình thành hành trình thăm khám khép kín. Nhờ đó, người bệnh hạn chế phải di chuyển nhiều, giảm bớt mệt mỏi và tiết kiệm thời gian đáng kể.

Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2026, đánh dấu sự phát triển của y tế Việt Nam, khi chuyển từ tư duy “điều trị truyền thống” sang “chăm sóc toàn diện” đồng bộ và bền vững. Người dân Thủ đô và các địa bàn lân cận có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ y khoa hiện đại, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và mô hình chăm sóc sức khỏe tiên tiến mà trước đây thường phải tìm kiếm ở nước ngoài.