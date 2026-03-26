Gian lận tại cuộc thi hoa hậu lạc đà: 20 thí sinh bị loại vì bơm môi, tiêm botox

Theo Vice và Forbes, 20 chú lạc đà và chủ sở hữu đã bị loại khỏi Lễ hội Camel Beauty Show Festival 2026 tổ chức ở Al Musanaa, Oman vào tháng trước sau khi các thanh tra thú y phát hiện ra rằng những chú lạc đà này đã trải qua một số thủ thuật thẩm mỹ để cải thiện ngoại hình.

Các nguồn tin cho biết những con lạc đà bị loại khỏi cuộc thi đã được tiêm nhiều loại chất khác nhau, bao gồm tiêm axit hyaluronic vào môi, chất làm đầy da và silicon quanh mũi, Botox để làm mềm da mặt, sáp silicon để làm phồng bướu và nhiều chất khác nữa.

Ban tổ chức cuộc thi, gồm Câu lạc bộ Lạc đà và Liên đoàn Đua lạc đà Oman, cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi quyết tâm ngăn chặn mọi hành vi can thiệp và lừa đảo trong việc làm đẹp lạc đà", đồng thời nói thêm rằng họ sẽ áp dụng "hình phạt nghiêm khắc đối với những người gian lận".

Theo Forbes , những con lạc đà tham gia các cuộc thi sắc đẹp này, thường thấy trong các cộng đồng chăn nuôi lạc đà thượng lưu được đánh giá dựa trên bốn hạng mục chính: Bộ lông, cổ, đầu và bướu.

Ban giám khảo tìm kiếm những con vật có bộ lông bóng mượt với màu sắc rõ ràng, cổ dài, rộng và cơ bắp, đầu to với đôi môi dày, lông mi dài và bướu lưng cân đối với dáng đứng thẳng. Theo Vice, các cuộc thi sắc đẹp lạc đà thu hút nhiều sự quan tâm từ khách du lịch, nhà đầu tư và nhiều đối tượng khác.

Những người chăn nuôi lạc đà, nhiều người trong số họ đã gắn bó với cộng đồng qua nhiều thế hệ khi giành giải thưởng tại các sự kiện này thường mang về nhà những phần thưởng tiền mặt lớn, điều này cũng có thể làm tăng giá trị của con vật.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu các cuộc thi lạc đà đẹp vướng bê bối. Tại Ả Rập Xê Út, ban tổ chức tại Lễ hội Lạc đà King Abdulaziz, hay còn gọi là Hoa hậu Lạc đà, đã cấm nhiều trường hợp lạc đà và chủ sở hữu tham gia cuộc thi với cáo buộc phẫu thuật chỉnh sửa môi, mũi, đầu và các bộ phận cơ thể khác. Cách đây 5 năm, từng có 43 con lạc đà bị loại vì các hình thức can thiệp thẩm mỹ tương tự.