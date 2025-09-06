Đứng tên hộ rồi chiếm 5 lô đất hơn 57 tỷ đồng, cặp vợ chồng ở Đà Nẵng lĩnh án

(VTC News) -

Sau 2 ngày xét xử, ngày 6/9, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Võ Nhi (sinh năm 1975, nguyên cán bộ công chức Văn phòng UBND TP Đà Nẵng) 14 năm tù, Trần Kim Tuyến (sinh năm 1982, vợ Nhi) 3 năm tù cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vợ chồng Võ Nhi tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, năm 2002, vợ chồng ông N.B.T. và bà L.T.Q. (trú đường Cách Mạng Tháng Tám, TP Đà Nẵng) mua 5 lô đất tại các dự án trên địa bàn. Do không muốn đứng tên nên họ nhờ vợ chồng Nhi đứng hộ, toàn bộ giấy tờ sau khi cấp sổ đỏ đều được giao lại cho gia đình ông T. cất giữ.

Năm 2015, ông T. qua đời. Đến năm 2016, khi bà Q. làm thủ tục sang tên, Võ Nhi ra điều kiện phải được hưởng hơn 2 lô đất “coi như đền đáp công chăm sóc mẹ ruột ông T".

Khi yêu cầu này bị từ chối, vợ chồng Võ Nhi liền báo mất giấy tờ, xin cấp lại sổ đỏ rồi bí mật bán hai lô đất với tổng giá trị 15 tỷ đồng, tiêu xài cho mục đích cá nhân.

Không dừng lại, Nhi tiếp tục tìm cách chiếm đoạt 3 lô đất còn lại, nhưng hành vi này bị phát giác và tố cáo. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định tổng giá trị 5 thửa đất mà Võ Nhi chiếm đoạt lên tới 57,4 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nhi phủ nhận hành vi phạm tội, song Hội đồng xét xử nhận định chứng cứ rõ ràng, đủ cơ sở buộc tội và tuyên án như trên.