Dự báo thời tiết ngày 3/11: Miền Trung mưa lũ bủa vây, miền Bắc chuyển mưa rét

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 3/11/2025

Trong hai ngày 3-4/11, mưa to đến rất to tiếp tục bao trùm các địa phương từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Lượng mưa ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 250-450mm, cục bộ trên 700mm; ở Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị lượng mưa dự báo thấp hơn, dao động 150-250mm, có nơi trên 400mm.

Trong đó, phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, lượng mưa 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa rất lớn, lượng mưa có thể vượt mức 200mm chỉ trong thời gian ngắn khoảng 3 giờ.

Mưa lũ tiếp tục diễn ra tại miền Trung trong ngày 3/11. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Đêm 4 và ngày 5/11, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, lượng mưa 20-50mm, cục bộ mưa rất to trên 80mm. Từ đêm 5/11 đến sáng 6/11, mưa lớn ở khu vực này xu hướng giảm dần.

Không chỉ mưa lớn, lũ cũng đang bủa vây các tỉnh miền Trung khiến khu vực này ngập lụt sâu diện rộng, nhiều nơi bị cô lập trong biển nước.

Theo đó, trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia tiếp tục lên và ở trên mức báo động (BĐ)3; sông Vu Gia-Thu Bồn ở dưới mức BĐ3.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu biến đổi chậm và ở dưới mức BĐ2.

Ngoài ra, từ nay đến ngày 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) lên mức BĐ2-BĐ3.

Cũng theo cơ quan khí tượng, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 3-4/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An mưa nhiều nơi. Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Cũng trong khoảng thời gian này, Hà Nội mưa rét, nhiệt độ thấp nhất 17-19°C.

Dự báo chi tiết nhiệt độ ở Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 3/11/2025

TP Hà Nội có mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 19-21°C.

Tây Bắc Bộ có mưa. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, có nơi trên 23°C.

Đông Bắc Bộ có mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 20-22°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Hà Tĩnh đến Huế mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-21°C, phía Nam có nơi dưới 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-23°C, phía Nam 24-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa to đến rất to và dông. Phía Nam mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Phía Bắc gió đông bắc cấp 2-3, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29°C, phía Nam 30-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất miền Đông 30-33°C, miền Tây 28-31°C, có nơi trên 31°C.

TP.HCM mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.