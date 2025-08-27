Dự báo thời tiết Hà Nội trong buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80

(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội trong tối 27/8

Hà Nội xu hướng tạnh ráo mưa sau những ngày mưa như trút, ngập lụt tứ bề. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ nay đến đêm, thời tiết Hà Nội chủ yếu không mưa. Hình thái thời tiết này rất thuận lợi đối với buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra từ 20h ngày 27/8.

Trong khoảng nửa đêm đến sáng sớm 28/8, khu vực này có thể xuất hiện mưa nhỏ gián đoạn, sau đó trời tạnh ráo và hửng nắng.

Các địa phương khác ở Bắc Bộ, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh hứng mưa rào và dông trong chiều tối và đêm nay 27/8, cục bộ mưa to, lượng mưa 20-40mm, có nơi 100mm.

Chiều tối và tối 27/8, Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Từ nay đến đêm, thời tiết Hà Nội chủ yếu không mưa. (Ảnh minh hoạ: Tiến Linh)

Nguy cơ mưa cường suất lớn, trên 80mm chỉ trong 3 giờ. Đây vẫn là mức mưa khá cao trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị.

Đặc biệt, Quảng Ngãi và Gia Lai là hai địa phương được cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại loạt xã/phường trong những giờ tới khi tiếp tục xuất hiện mưa.

Quảng Ngãi: Ba Vì, Ba Xa, Ba Dinh, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vinh, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy.

Gia Lai: Ân Hảo, An Hòa, Bình Hiệp, Hòa Hội, Hội Sơn, Vạn Đức, Vĩnh Thịnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 27/8, ngày 28/8/2025

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông, mưa tập trung vào đêm và sáng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C, có nơi trên 31°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào đêm và sáng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.