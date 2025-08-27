Dựng 10 nhà bạt 'khủng' phục vụ người dân tránh mưa xem diễu binh 2/9

(VTC News) -

Trước diễn biến phức do hoàn lưu bão số 5 gây ra, ngay trong đêm 27/8 lực lượng chức năng cho dựng 10 nhà bạt cỡ lớn tại một số điểm tại TP Hà Nội để phục người dân tránh mưa, xem diễu binh.

Khi thông tin, hình ảnh lực lượng chức năng dựng nhà bạt phục vụ người dân tránh mưa, xem diễu binh được đăng tải lên mạng xã hội lập tức nhận được mưa lời khen kèm những lời nhắn gửi từ cộng đồng mạng như: "Tuyệt vời quá ạ"; "Nhà nước thì tuyệt vời, mong dân cũng có ý thức siêu đẹp nữa thì 10 điểm"; "Tự hào Việt Nam nhưng mong mọi người luôn có ý thức bảo vệ môi trường"; "Đỉnh quá Tổ quốc ơi"; "Thế này không đi xem hơi phí"...

10 nhà bạt dã chiến cỡ lớn được dựng lên để người dân tránh mưa, xem diễu binh. (Ảnh: MXH)

Rất đông người dân đến các nhà bạt nhận chỗ để đón chờ xem sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: MXH)

Lúc 20h hôm nay (27/8), tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nhằm phục vụ cho buổi sơ duyệt, Công an TP Hà Nội kéo dài thời cấm đường từ 12h ngày 27/8 đến 2h ngày 28/8 (sớm hơn 5 giờ so với phương án cũ).

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm): Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên; Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Hình ảnh tại buổi hợp luyện lần thứ 2 cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào tối 24/8 vừa qua tại Quảng trường Ba Đình.

Cũng từ 12h ngày 27/8 đến 2h ngày 28/8, Công an TP Hà Nội tạm cấm phương tiện trên các tuyến đường phía trong vành đai 1, trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố.

Các tuyến đường trong khu vực từ đường vành đai 1 đến đường vành đai 2 sẽ tạm cấm đối với các ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên. Việc tạm cấm diễn ra khi có đoàn xe phục vụ Lễ kỷ niệm đi qua, sau đó phương tiện được lưu thông bình thường.

Công an TP Hà Nội khuyến nghị ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, ô tô cá nhân, xe mô tô hạn chế lưu thông trên các tuyến đường từ vành đai 2 đến vành đai 3; các phương tiện hạn chế đi lại từ vành đai 1 đến vành đai 2.

Một số tuyến đường từ vành đai 3 hướng ra ngoại thành (gồm: Quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, Quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 18) hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm).

Công an Hà Nội khuyến cáo Nhân dân từ các tỉnh, địa phương đến Thủ đô tham dự các hoạt động của Lễ kỷ niệm sử dụng ô tô vận chuyển hành khách, phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao (tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông: từ ga Yên Nghĩa - phường Hà Đông đến ga Cát Linh - phường Ô Chợ Dừa).

Ngoài ra còn có tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội: từ ga Nhổn - phường Tây Tựu đến ga Cầu Giấy - phường Giảng Võ); đi bộ trên một số tuyến phố địa bàn phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh Quảng trường Ba Đình.