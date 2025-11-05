Dự báo thời tiết 5/11: Miền Bắc hửng nắng, miền Trung sắp hứng mưa lớn

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 5/11/2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sau những ngày chìm trong mưa rét, từ trưa 5/11, Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất ban ngày tăng lên 23-26°C.

Hôm nay, mưa lớn ở miền Trung cũng giảm, chỉ còn mưa rào và dông rải rác, mưa to xảy ra cục bộ.

Dự báo thời tiết ngày 5/11, miền Bắc hửng nắng sau nhiều ngày mưa rét.

Tuy nhiên, từ 6-7/11, Đà Nẵng đến Đắk Lắk hứng mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 600mm/đợt. Hà Tĩnh đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa to, lượng mưa dao động 100-250mm/đợt, cục bộ mưa rất to trên 400mm/đợt.

Từ 7-8/11, Thanh Hóa, Nghệ An mưa vừa, mưa to, lượng mưa 50-100mm/đợt, có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt.

Nguy cơ mưa xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 200mm chỉ trong 3 giờ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 5/11/2025

TP Hà Nội không mưa, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-24°C, phía Nam 25-28°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.