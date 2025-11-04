Bão Kalmaegi sáng mai vào Biển Đông, hướng về Quảng Ngãi - Đắk Lắk

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, sáng 4/11, tâm bão Kalmaegi trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo lúc 7h ngày 5/11, bão Kalmaegi duy trì cường độ cấp 13, giật cấp 16, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025. Tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km.

Khoảng 7h ngày 6/11, bão Kalmaegi trên khu vực giữa Biển Đông, cách bở biển tỉnh Gia Lai khoảng 500km về phía Đông Đông Nam, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h khả năng mạnh thêm với cường độ cực đại cấp 14, giật cấp 17.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (rất nguy hiểm) ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão bão Kalmaegi. (Nguồn: NCHMF)

Đến 7h ngày 7/11, bão Kalmaegi trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu dần với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Tác động của bão Kalmaegi, từ khoảng chiều nay (4/11), vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Từ 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng - Khánh Hòa khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin cảnh báo lũ trên các sông ở miền Trung. Theo đó, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng đang xuống.

Lúc 8h ngày 4/11, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long là 2,93m, dưới báo động (BĐ)3 0,57m; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc 3,92m, dưới BĐ3 0,58m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa 7,95m, dưới BĐ2 0,05m; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu 3,30m, trên BĐ2 0,30m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống và ở mức trên BĐ2; sông Vu Gia – Thu Bồn xuống dưới mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2; sông Vu Gia – Thu Bồn tiếp tục xuống mức BĐ1 đến trên BĐ1.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Kiến Giang tiếp tục xuống và duy trì ở trên mức BĐ2; trên sông Thạch Hãn xuống và duy trì trên BĐ1.