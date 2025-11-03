Bão Kalmaegi liên tục đổi hướng, có thể mạnh cấp 14 khi vào Biển Đông

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 7h ngày 3/11, tâm bão Kalmaegi trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (89-102km/giờ), giật cấp 15. Bão đã đổi hướng Tây Tây Nam, di chuyển nhanh với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Kalmaegi đổi hướng, chủ yếu di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Vị trí tâm bão trên khu vực miền Trung Philiipines, khả năng mạnh thêm, cường độ cấp 12, giật cấp 1

Khoảng 7h ngày 5/11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025. Bão tiếp tục đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, có thể mạnh thêm, cường độ cấp 13, giật cấp 15.

Bão Kalmaegi là cơn bão mạnh, có thể đạt cường độ cấp 14 sau khi vào Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Đến 7h ngày 6/11, bão Kalmaegi trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 430km về phía Đông Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km, khả năng mạnh thêm với cường độ cấp 14, giật cấp 17.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa).

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ ổn định, sau suy yếu dần.

Trên đất liền nước ta, mưa lớn tiếp tục bao trùm các tỉnh, thành miền Trung. Trong 24 giờ qua (từ 10h ngày 2/11 đến 10h ngày 3/11), Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to đến rất to như: Bàn Nước (Hà Tĩnh) 379,6mm; đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 299,4mm; Hương Sơn (TP Huế) 502,8mm; Bà Nà (TP Đà Nẵng) 514,2mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 145,2mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Hà Tĩnh và Quảng Trị từ 20-50mm, có nơi trên 90mm; TP Huế và TP Đà Nẵng 60-100mm, có nơi trên 200mm; Quảng Ngãi 5-10mm, có nơi trên 30mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại loạt xã, phường.

Hà Tĩnh: Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Hương Khê, Hương Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, phường Sông Trí, phường Vũng Áng, Cẩm Trung, phường Hải Ninh, phường Hoành Sơn, Thạch Khê, Cẩm Xuyên, Mai Phụ.

Quảng Trị: Ba Lòng, Bắc Trạch, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hiệp, Hướng Phùng, Khe Sanh, Kim Ngân, La Lay, Quảng Ninh, Tà Rụt, Trường Sơn; A Dơi, Ái Tử, Bến Quan, Bố Trạch, Cồn Tiên, Đông Trạch, Hải Lăng, Hiếu Giang, Hoàn Lão, Lệ Ninh, Nam Ba Đồn, Nam Hải Lăng, phường Đồng Sơn, phường Quảng Trị, Phú Trạch, Tân Gianh, Tân Lập, Triệu Phong, Trường Ninh, Trường Phú, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Đồng Lê, Hòa Trạch, Hướng Lập, Kim Điền, Kim Phú, Lao Bảo, Lìa, Nam Gianh, Phong Nha, Quảng Trạch, Trung Thuần, Tuyên Phú.

TP Huế: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, phường Hương An, phường Hương Trà, phường Kim Long, phường Kim Trà, phường Phong Điền, phường Phong Thái, phường Phú Bài, Phú Lộc, Vinh Lộc.

TP Đà Nẵng: A Vương, Bà Nà, Bến Giằng, Bến Hiên, Chiên Đàn, Đại Lộc, Đồng Dương, Đông Giang, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Hòa Vang, Hùng Sơn, Khâm Đức, La Êê, Nông Sơn, phường An Khê, phường Hải Vân, phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, phường Sơn Trà, Phú Ninh, Phú Thuận, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Xuân, Tây Giang, Tây Hồ, Thăng Phú, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức, Tiên Phước, Trà My, Việt An, Vu Gia, Đắc Pring, Đức Phú, La Dêê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Núi Thành, Phước Chánh, Phước Thành, Tam Anh, Tam Mỹ, Thạnh Bình, Trà Leng, Trà Liên, Trà Tân; Nam Trà My, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Linh, Trà Tập, Trà Vân.

Quảng Ngãi: Thanh Bồng, Bình Chương, Bình Minh, Đông Trà Bồng, Sơn Tây, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Trà Bồng; Ba Động, Ba Gia, Ba Vinh, Cà Đam, Kon Plông, Măng Bút, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Giang, Nguyễn Nghiêm, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Trà Giang, Trường Giang.