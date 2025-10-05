Dông lốc làm đổ sập 2 ngôi nhà kiên cố ở biên giới Nghệ An, nhiều nhà bị tốc mái

Bà Nguyễn Thị Hoài - Chủ tịch UBND xã Thông Thụ (tỉnh Nghệ An) cho biết, lúc 14h ngày 5/10 địa phương có mưa to kèm theo gió lốc. Chỉ trong thời gian ngắn, dông lốc đã làm sập hai ngôi nhà kiên cố của các hộ ông Vi Văn Thắng và Hà Văn Huyền (bản Mường Piệt), may mắn không gây thiệt hại về người, trong khi nhiều nhà khác cũng bị hư hỏng, tốc mái.

2 ngôi nhà kiên cố của người dân xã Thông Thụ bị đổ sập do dông lốc, nhiều nhà khác bị tốc mái

“Hiện tại, bà Lương Thị Hồng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã đến động viên các hộ dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả", Chủ tịch UBND xã Thông Thụ cho hay.

Trước đó, trong đợt mưa bão số 10, xã Thông Thụ cũng chịu hậu quả nặng nề về công trình nhà nước, tài sản nhân dân. Trong đó, tuyến quốc lộ 48 bị sạt lở nghiêm trọng.