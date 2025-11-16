Đội mưa, lội bùn đất tìm 3 người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng

Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 - có mặt tại hiện trường từ sáng sớm để trực tiếp chỉ huy, điều phối lực lượng và phương tiện cứu hộ. Tại đây, ông nghe báo cáo nhanh từ các đơn vị tham gia và trực tiếp khảo sát địa hình phức tạp, nhiều bùn nhão, gây khó khăn cho việc tiếp cận. (Ảnh: Đ.N)

Đáng chú ý, 4 chó nghiệp vụ được huấn luyện đặc biệt cho công tác tìm kiếm cứu nạn cũng đã được tăng cường đến hiện trường. (Ảnh: Đ.N)

Chó nghiệp vụ được sử dụng để tìm kiếm các nạn nhân nghi bị vùi lấp dưới lớp đất đá, bùn nhão - nơi các phương tiện cơ giới khó tiếp cận. (Ảnh: Đ.N)

Bên cạnh việc dùng các phương tiện thông thường, Quân khu 5 sử dụng máy bay không người lái (flycam) để khảo sát, khoanh vùng tìm kiếm từ trên cao, nhằm nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian cứu hộ. (Ảnh: Đ.N)

Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi và địa hình hiểm trở, các cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực hết mình, chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân đang mất tích. (Ảnh: Đ.N)

Khoảng 9h35 ngày 14/11, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, nhiều người dân trải qua cảm giác kinh hoàng khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác. Khu vực bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1km. Ước tính, cả triệu m³ đất, đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống.

Qua nắm thông tin ban đầu, Công an xã Hùng Sơn cho biết 3 người nghi bị vùi lấp. Ngoài ra, vụ sạt lở cũng vùi lấp 7 xe máy của người dân, 3 nhà duông (chòi tạm dựng ở rẫy). Để đảm bảo an toàn trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, xã đã khẩn cấp di dời 171 hộ với 664 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.